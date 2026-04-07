Antes de viajar a la Luna, astronautas vieron "Project Hail Mary"

Previo al despegue, Gosling envió un mensaje en video a la tripulación, en el que les deseó éxito en su misión, reforzando el vínculo entre la ficción cinematográfica y la exploración espacial real. Desde su estreno el 20 de marzo, la cinta ha logrado una destacada recepción en taquilla, con ingresos globales que superan los 420 millones de dólares, consolidándose como uno de los títulos recientes más comentados del género.