Antes de viajar a la Luna, astronautas vieron "Project Hail Mary"

La tripulación de la misión Artemis II encontró una fuente inesperada de inspiración antes de su viaje: la película Project Hail Mary, una producción de Amazon MGM Studios que combina ciencia y supervivencia espacial.
El astronauta Jeremy Hansen compartió su entusiasmo por el filme, el cual pudieron ver junto a sus familias durante el periodo de cuarentena previo al lanzamiento.
Hansen y sus compañeros —Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch— aprovecharon ese momento para relajarse y conectar con una historia que, de cierta forma, refleja su propia travesía.
“Tuvimos mucha suerte. Pudimos ver Hail Mary cuando estábamos en cuarentena. Fue un verdadero placer que nos enviaran un enlace para verla en casa con nuestras familias, preparándonos para nuestra propia aventura espacial”, comentó.
Actualmente, la tripulación se encuentra en una misión de diez días alrededor de la Luna a bordo de la nave Orion, consolidándose como el grupo de humanos que más lejos ha viajado de la Tierra hasta la fecha.
La película sigue a Ryland Grace, personaje interpretado por Ryan Gosling, un profesor de ciencias que asume la responsabilidad de liderar una misión crucial para salvar a la humanidad.
Sobre la actuación, Hansen destacó: “Le diría a Ryan que el arte imita a la ciencia y viceversa, al parecer. Hizo un gran trabajo en esa película. Es maravilloso ver cómo las personas se comprometen con sus roles”.
El astronauta también subrayó el impacto del relato: “Consideré que era un ejemplo inspirador de alguien que se lanza a lo que se hace para salvar a la humanidad. Es un ejemplo extraordinario que todos podemos seguir. Todos pensamos que la película fue muy alentadora e inspiradora”.
Previo al despegue, Gosling envió un mensaje en video a la tripulación, en el que les deseó éxito en su misión, reforzando el vínculo entre la ficción cinematográfica y la exploración espacial real. Desde su estreno el 20 de marzo, la cinta ha logrado una destacada recepción en taquilla, con ingresos globales que superan los 420 millones de dólares, consolidándose como uno de los títulos recientes más comentados del género.
Basada en la novela homónima de Andy Weir, autor también de "The Martian", la historia resalta cómo la ciencia y la narrativa pueden entrelazarse para inspirar. Muestra valores como la cooperación, la resolución de problemas y la dedicación frente a desafíos extremos.