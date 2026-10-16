Carlos Amador: del éxito en las telenovelas a vendedor de zapatos

Ante la falta de oportunidades laborales en el campo de la actuación, Carlos Amador conoció en el diseño y la comercialización de calzado una alternativa para generar ingresos.
Tras años de trayectoria en la pantalla chica, Amador decidió emprender un nuevo camino profesional lejos de los foros de grabación. Hoy, el actor mexicano combina su faceta artística con la venta de calzado y textiles, una actividad que le ha permitido reinventarse y mantenerse activo laboralmente.
El intérprete alcanzó gran reconocimiento por su participación en algunas de las producciones más recordadas de la televisión mexicana. Entre sus trabajos más destacados figuran su papel de Fidencio en El privilegio de amar, así como sus actuaciones en las telenovelas Amor real y Entre el amor y el odio.
Con una trayectoria que abarca la televisión y el teatro, Carlos Amador también formó parte de la obra "Esqueletos en la cama", una muestra de la versatilidad que ha caracterizado su carrera artística.
Con participaciones en programas como Mujer, casos de la vida real y La Rosa de Guadalupe, el actor formó parte de algunas de las producciones más populares de la televisión mexicana.
Entre foros de grabación y escenarios teatrales, Carlos Amador construyó una trayectoria que abarca televisión, cine y teatro. Su recorrido artístico fue reconocido en 2026 con un galardón de los America Global Awards, que destacó su aporte a la industria del entretenimiento.
La realidad económica detrás de la actuación impulsó un cambio en su vida laboral. El actor reveló que los bajos salarios en la industria fueron un factor clave en su decisión de buscar nuevas oportunidades.
Amador encontró en el diseño y la comercialización de calzado una alternativa para generar ingresos.Actualmente impulsa su emprendimiento y atiende a clientes en distintos puntos de la Ciudad de México.
A través de colaboraciones con productores y creaciones inspiradas en el trabajo textil, el actor impulsa un emprendimiento que mantiene viva su creatividad más allá de los reflectores.
Los diseños de calzado que hoy comercializa Carlos Amador reflejan su faceta emprendedora y creativa. Con modelos de estilos llamativos y elaboración artesanal, el actor impulsa una nueva etapa profesional.
Hoy, Carlos Amador combina su experiencia artística con su labor como diseñador y vendedor de calzado, demostrando que la reinvención también forma parte del éxito.