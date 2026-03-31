BTS lidera Billboard con ‘Arirang’ y marca récord en una década

El álbum de regreso de la icónica banda de K-pop BTS, Arirang, debutó en la cima de la lista Billboard, logrando el mejor desempeño de un grupo en más de una década y posicionándose como uno de los mayores éxitos comerciales recientes, tras los récords de Taylor Swift.
La producción discográfica ingresó a la lista con un total de 641.000 unidades equivalentes, de las cuales 532.000 corresponden a ventas físicas, según datos de Billboard.
Asimismo, el sencillo principal de la banda, Swim, alcanzó el número 1 en la lista Billboard Hot 100, convirtiéndose en el séptimo tema del grupo surcoreano en lograr esa posición y el primero desde 2021.
Estas cifras otorgan a BTS la mejor semana de ventas para un álbum de un grupo en más de una década.
Además, el desempeño de Arirang representa el debut más sólido en términos de unidades desde que The Life of a Showgirl, de Taylor Swift, alcanzara cifras históricas.
El nuevo álbum de BTS, tras una pausa de más de tres años debido al servicio militar obligatorio en Corea del Sur, vendió más de cuatro millones de copias, según Hanteo Chart.
Por su parte, el videoclip del sencillo Swim ha superado los ochenta millones de visualizaciones en YouTube desde su lanzamiento el pasado 20 de marzo.
El esperado regreso de la banda surcoreana también reunió a más de 18 millones de espectadores globales en Netflix, según datos de la plataforma.
La banda desde entonces no ha parado, con una agenda llena de actividades y entrevistas tanto en su natal Corea del Sur como en Estados Unidos para promocionar su nuevo disco.
La gira mundial de BTS 2026, titulada ARIRANG World Tour, inicia oficialmente el 9 de abril de 2026 en Goyang, Corea del Sur, marcando su regreso a los escenarios tras el servicio militar. El tour continuará por Japón y llegará a América Latina en octubre de 2026, incluyendo países como México, Colombia, Chile, Argentina y Brasil.