Bernardo Bosch, el hermano que se volvió tendencia junto a Miss Universo

En mayo del año pasado, Bernardo concluyó sus estudios de posgrado en la capital estadounidense y agradeció a sus padres: “Hoy cierro un capítulo increíble en mi vida al graduarme de la maestría en Comunicación Política y Gobernanza en la George Washington University. A mis padres: no hay palabras para agradecerles por creer siempre en mí y por su apoyo constante. Cada desafío que enfrenté fue más fácil sabiendo que tenía su respaldo. Este logro es tanto suyo como mío", dijo en redes sociales.