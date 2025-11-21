Bernardo Bosch, el hermano que se volvió tendencia junto a Miss Universo

El nombre de Bernardo Bosch se volvió tendencia en redes sociales durante el Miss Universo 2025, y es que el hermano de Fátima Bosch, la ganadora del certamen, se viralizó por su belleza y elegancia, e incluso muchos creyeron que era un modelo o actor, pero la verdad es que nada de eso le interesa, a continuación le contamos un poco sobre este guapo mexicano.
A sus 28 años, Bernardo Bosch Fernández posee una sólida formación académica, que incluye una licenciatura en Ingeniería Industrial de la Universidad Iberoamericana y una maestría en Gobernanza y Comunicación Política por la George Washington University.
Originario del estado mexicano de Tabasco, Bernardo comparte los característicos ojos verdes de la familia Bosch. A pesar de mantenerse alejado de los medios, ha ganado notoriedad recientemente debido al gran interés que ha suscitado su presencia en redes sociales
Bernardo dirige sus esfuerzos hacia la política local en Tabasco, involucrándose con comunidades vulnerables y registrando sus necesidades. Su madre ha expresado públicamente su confianza en que él será el próximo presidente de México.
En mayo del año pasado, Bernardo concluyó sus estudios de posgrado en la capital estadounidense y agradeció a sus padres: “Hoy cierro un capítulo increíble en mi vida al graduarme de la maestría en Comunicación Política y Gobernanza en la George Washington University. A mis padres: no hay palabras para agradecerles por creer siempre en mí y por su apoyo constante. Cada desafío que enfrenté fue más fácil sabiendo que tenía su respaldo. Este logro es tanto suyo como mío", dijo en redes sociales.
Desde el año 2024, se desempeña como columnista en SM Noticias, un portal donde publica regularmente análisis sobre la actualidad nacional, la política y los desafíos sociales de México.
Además, da seguimiento a la actividad empresarial familiar, principalmente en la ganadería Brahman, rubro con amplia tradición en su región.
Su aparición en Tailandia generó comentarios de admiración, memes y reacciones de la comunidad LGBT+ asiática, que lo calificaron como guapo y destacaron su parecido con su hermana.
Tras la victoria de su hermana público en Instagram una dedicatoria que conmovió a miles: "Hay mujeres que abren camino y otras que lo transforman. Hoy tú hiciste las dos".
El mensaje mostró no solo orgullo, sino también complicidad y cercanía entre hermanos, mostrando que su relación trasciende lo familiar para convertirse en inspiración.