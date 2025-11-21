  1. Inicio
Bernardo Bosch, el hermano que se volvió tendencia junto a Miss Universo

Mientras Fátima Bosch conquistó la corona, su hermano se convirtió en un fenomeno viral.

  • 21 de noviembre de 2025 a las 12:38 -
  • Redacción web
El nombre de Bernardo Bosch se volvió tendencia en redes sociales durante el Miss Universo 2025, y es que el hermano de Fátima Bosch, la ganadora del certamen, se viralizó por su belleza y elegancia, e incluso muchos creyeron que era un modelo o actor, pero la verdad es que nada de eso le interesa, a continuación le contamos un poco sobre este guapo mexicano.

 FOTO: Instagram/bernardobosch7
Bernardo Bosch, el hermano que se volvió tendencia junto a Miss Universo
A sus 28 años, Bernardo Bosch Fernández posee una sólida formación académica, que incluye una licenciatura en Ingeniería Industrial de la Universidad Iberoamericana y una maestría en Gobernanza y Comunicación Política por la George Washington University.

 FOTO: Instagram/bernardobosch7
Bernardo Bosch, el hermano que se volvió tendencia junto a Miss Universo
Originario del estado mexicano de Tabasco, Bernardo comparte los característicos ojos verdes de la familia Bosch. A pesar de mantenerse alejado de los medios, ha ganado notoriedad recientemente debido al gran interés que ha suscitado su presencia en redes sociales

 FOTO: Instagram/bernardobosch7
Bernardo Bosch, el hermano que se volvió tendencia junto a Miss Universo
Bernardo dirige sus esfuerzos hacia la política local en Tabasco, involucrándose con comunidades vulnerables y registrando sus necesidades. Su madre ha expresado públicamente su confianza en que él será el próximo presidente de México.

 FOTO: Instagram/bernardobosch7
Bernardo Bosch, el hermano que se volvió tendencia junto a Miss Universo
En mayo del año pasado, Bernardo concluyó sus estudios de posgrado en la capital estadounidense y agradeció a sus padres: “Hoy cierro un capítulo increíble en mi vida al graduarme de la maestría en Comunicación Política y Gobernanza en la George Washington University. A mis padres: no hay palabras para agradecerles por creer siempre en mí y por su apoyo constante. Cada desafío que enfrenté fue más fácil sabiendo que tenía su respaldo. Este logro es tanto suyo como mío", dijo en redes sociales.

 FOTO: Instagram/bernardobosch7
Bernardo Bosch, el hermano que se volvió tendencia junto a Miss Universo
Desde el año 2024, se desempeña como columnista en SM Noticias, un portal donde publica regularmente análisis sobre la actualidad nacional, la política y los desafíos sociales de México.

 FOTO: Instagram/bernardobosch7
Bernardo Bosch, el hermano que se volvió tendencia junto a Miss Universo
Además, da seguimiento a la actividad empresarial familiar, principalmente en la ganadería Brahman, rubro con amplia tradición en su región.

 FOTO: Instagram/bernardobosch7
Bernardo Bosch, el hermano que se volvió tendencia junto a Miss Universo
Su aparición en Tailandia generó comentarios de admiración, memes y reacciones de la comunidad LGBT+ asiática, que lo calificaron como guapo y destacaron su parecido con su hermana.

 FOTO: Instagram/bernardobosch7
Bernardo Bosch, el hermano que se volvió tendencia junto a Miss Universo
Tras la victoria de su hermana público en Instagram una dedicatoria que conmovió a miles: "Hay mujeres que abren camino y otras que lo transforman. Hoy tú hiciste las dos".

 FOTO: Instagram/bernardobosch7
Bernardo Bosch, el hermano que se volvió tendencia junto a Miss Universo
El mensaje mostró no solo orgullo, sino también complicidad y cercanía entre hermanos, mostrando que su relación trasciende lo familiar para convertirse en inspiración.

 FOTO: Instagram/fatimabosch
