¡Bellísimas! Así lucen las presentadoras hondureñas en este 15 de septiembre

Las periodistas y presentadoras hondureñas lucen sus mejores galas para llevar a la audiencia toda la información durante la cobertura de las fiestas patrias

  • 15 de septiembre de 2025 a las 09:37 -
  • Redacción web
1 de 14

Honduras conmemora hoy 204 años de emancipación política de la Corona Española, en una jornada marcada por el orgullo nacional, la participación ciudadana y el homenaje a los símbolos patrios. Desde tempranas horas, miles de hondureños se han volcado a las calles para celebrar esta fecha histórica que une al país en torno a su identidad y legado. En esta fiesta cívica tampoco pueden faltar las coberturas periodísticas de los desfiles que realizan los diferentes institutos del país, y para esta ocasión, las periodistas y presentadoras más bellas del país aprovechan para lucir sus mejores atuendos alusivos a las celebración.
2 de 14

La periodista Ariela Cáceres lució divina con este vestido en tono verde botellas con estampados, una creación de la diseñadora Laila Altamirano.

3 de 14

Álex Cáceres y Shirle Cálix, de la cadena HCH Televisión, también dicen presente en la cobertura.
4 de 14

Iris Antunez, reportera de Más Noticias, muy linda con un traje azul claro.

 Fotos: Yoseph Amaya
5 de 14

Loren Mercadal y Erik Chavarría, de TVC, durante su cobertura en este 15 de septiembre.

6 de 14

La periodista de Diario LA PRENSA, Jacqueline Molina, mientras realiza una entrevista a la gobernadora de Cortés, Alexa Solorzano.

 Foto: Moisés Valenzuela
7 de 14

"Somos cultura, somos tradición, somos Honduras", así escribió Iveth Bulnes en sus redes sociales. La presentadora de Canal 11 lució preciosa con este traje azul marino.

8 de 14

La periodista Ana Reyes, de Diario LA PRENSA, comparte toda la información de lo que sucede en San Pedro Sula en estas fiestas patrias.

Foto: Franklyn Muñoz.
9 de 14

Angie Matamoros, presentadora de Campus TV, deslumbró con un vestido de estampados de flores y un hermoso tocado.

 Foto: Yoseph Amaya
10 de 14

Jessenia Vásquez, presentadora de Revista Digital Honduras.

11 de 14

Muy hermosa lució la joven periodista Mavis Callejas para la transmisión especial de Diario LA PRENSA, El Heraldo y GO TV.
12 de 14

Lisseth García, uno de los rostros más reconocidos de Diario La Prensa, puede faltar en esta cobertura.
13 de 14

Judith Bellino lució preciosa con este espectacular traje blanco.
14 de 14

"¡Honduras que linda sos! Hoy en estos 204 años de independencia te declaro mi amor, a cada rincón lleno de belleza.Hoy rindo tributo a tus bosques, a lo que se esconde en ellos.Nuestra flor nacional desde 1969 Rhyncholaelia digbyana, también conocida como “orquídea de la Virgen” o la “orquídea Brassavola” por su belleza,vigor y distinción.Hoy diversos convenios se han llevado a cabo para poder preservarla ya que se encuentra en peligro de extinción.Con este de diseño de @carlotadelovohn quien respetando su esencia confeccionó delicadamente cada detalle, gracias mujer talentosa por acompañarme en este tributo a nuestra flora nacional.Me siento orgullosa patria mía, de haber nacido aquí en esta tierra linda, de ser catracha de corazón", escribió Judith Bellino en sus redes sociales.

