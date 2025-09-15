¡Bellísimas! Así lucen las presentadoras hondureñas en este 15 de septiembre

"¡Honduras que linda sos! Hoy en estos 204 años de independencia te declaro mi amor, a cada rincón lleno de belleza.Hoy rindo tributo a tus bosques, a lo que se esconde en ellos.Nuestra flor nacional desde 1969 Rhyncholaelia digbyana, también conocida como “orquídea de la Virgen” o la “orquídea Brassavola” por su belleza,vigor y distinción.Hoy diversos convenios se han llevado a cabo para poder preservarla ya que se encuentra en peligro de extinción.Con este de diseño de @carlotadelovohn quien respetando su esencia confeccionó delicadamente cada detalle, gracias mujer talentosa por acompañarme en este tributo a nuestra flora nacional.Me siento orgullosa patria mía, de haber nacido aquí en esta tierra linda, de ser catracha de corazón", escribió Judith Bellino en sus redes sociales.