Belinda, Kenia Os y Danna, una unión que promete romper récords

La deseada colaboración entre Belinda, Kenia Os y Danna parece estar muy próxima de concretarse; ya hay una pista al respecto.
El mundo del pop en español quedó en sorprendido tras difundirse una fotografía que muestra a Belinda, Kenia Os y Danna juntas. Las tres cantantes más influyentes de la actualidad mexicana.
De acuerdo con información preliminar, Belinda, Kenia Os y Danna estarían trabajando en un proyecto musical, pero también una charla exclusiva en formato de podcast.
En este podcast revelarían detalles como el título, la fecha de lanzamiento y el concepto detrás de esta colaboración.
Danna confirmó lo que sus seguidores ya sospechaban: “Sí, estamos trabajando en algo juntas, estoy muy emocionada”, lo cual dijo en una entrevista reciente.
Los usuarios en redes sociales no tardaron en bautizar al trío como la “Santa Trinidad del Pop”, destacando que nunca antes se había dado una colaboración de esta magnitud entre tres figuras influyentes de la música mexicana.
Por su parte, Belinda expresó que “va a ser el dueto de las chicas superpoderosas. Cambiará el concepto de cómo se hacen las canciones en México, sobre todo de las colaboraciones entre mujeres porque es cada vez más importante apoyarnos entre nosotras”, en una entrevista para ‘Hoy’.
Es posible que la nueva canción se estrene en octubre, pues en el mismo programa confirmó que la colaboración que estaban preparando llegará ese mes.
Incluso surgieron rumores de que la canción se puede llamar "Las chicas superpoderosas" o "La Santa Trinidad del Pop", lo cual no se ha revelado por ninguna fuente oficial de las artistas.