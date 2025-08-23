Beéle, “víctima de violencia intrafamiliar”, según justicia colombiana

La justicia colombiana reconoció al cantante Brandon de Jesús López Orozco, conocido como Beéle, como víctima de violencia intrafamiliar por parte de su expareja, la influencer Camila Andrea Rodríguez Ascanio, también conocida como "Cara", y con quien procreó dos hijos.
Tras un proceso legal en Medellín, Colombia, se comprobó que Beéle fue objeto de violencia física, psicológica, emocional y económica, incluyendo al menos tres agresiones físicas, manipulación emocional, coerción religiosa y control financiero.
El fallo judicial desestimó las denuncias iniciales de Rodríguez contra el artista, al no encontrar pruebas que la respaldara. Ella había dicho que el artista la había maltratado emocionalmente, que la había engañado durante su embarazo y que la dejó sin apoyo económico y laboral tras la ruptura.
Como resultado se dictaron medidas de protección a favor de Beéle, garantizando su comunicación con sus hijos sin interferencias y prohibiendo a su expareja realizar actos que afecten su integridad o buen nombre.
Además, se ordenó que Cara participe en programas de manejo de impulsos y resolución de conflictos.
Este fallo marca un precedente importante en la visibilización de hombres como víctimas de violencia intrafamiliar, un tema que aún enfrenta barreras culturales y legales en la región.
Sobre el fallo, Camila se pronunció desde su cuenta de Instagram en donde dijo por medio de sus historias que: “Tiempo al tiempo, esperaré tranquila, sin afán. Dios es bueno, los hijos de Dios nunca quedan en vergüenza”.
“Por más dinero que tengan, todo cae por su propio peso y si me estoy preparando, pero les daré la mejor lección de vida”, añadió.
Beéle es un cantante y compositor conocido por su estilo que fusiona afrobeats, música urbana y dancehall, y por su voz ronca e inconfundible que lo ha convertido en una de las promesas más destacadas de la música latina. Entre sus éxitos están "Frente al mar", "Morena", "Sobelove", "Si te interesa" y "La plena".
El artista nunca se ha referido públicamente sobre su exesposa, ni cuando ella decidió contar su historia en el podcast mexicano "Un tal fredo" y solo se limitó a decir: "Tú quieres contar tu historia ante un podcast, yo se la estoy contando a un juez" , y parece que fue justo eso lo que le ha dado esta primera victoria legal.