“Una batalla tras otra”: Leonardo DiCaprio y Sean Penn se enfrentan

Entre la vasta filmografía de Sean Penn es complicado destacar qué títulos son más relevantes, ya que el denominador común es su increíble solvencia para transmutarse en el personaje en cuestión. Fue con “Mystic River” (Clint Eastwood, 2003) cuando este actor californiano consiguió su primer Óscar y repitió en 2008 con su interpretación en “Milk” (Gus Van Sant). Interpretaciones diametralmente opuestas, pero merecedoras del máximo galardón de la Academia de Hollywood. En “Mystic River” da vida a un padre que busca vengar la muerte de su hija y en la película de Van Sant se mete en la piel del político y activista Harvey Milk que luchó por los derechos LGTBI+ y se convirtió en el primer homosexual que ocupó un cargo público en Estados Unidos. Otros títulos que forman parte de la historia del cine y han sido interpretados magistralmente por Sean Penn son “La delgada línea roja” (Terrence Malick, 1998), donde comparte protagonismo con Nick Nolte, Jim Caviezel y George Clooney y explora el impacto de la Segunda Guerra Mundial en las relaciones sociales de los soldados. O la deslumbrante “21 gramos” (Alejandro González Iñárritu, 2003), junto a Naomi Watts y Benicio del Toro. Sean Penn también ha optado por dirigir algunos largometrajes que han sido elogiados por la crítica y la industria. De hecho su película “Into the wind” fue nominada a Mejor guion adaptado en los Óscar de 2007. Basada en la novela homónima de Jon Krakauer, cuenta la historia real de Chris McCandless, un joven que decide dejar su vida cómoda para adentrarse en la naturaleza salvaje de Alaska, donde encuentra la muerte.