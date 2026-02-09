Así fue el concierto que compitió con Bad Bunny en la Super Bowl

El concierto alternativo al espectáculo de Bad Bunny durante el descanso de la Super Bowl reunió este domingo a un máximo de algo más de seis millones de espectadores simultáneos en YouTube.
Kid Rock, Brantley Gilbert, Lee Brice y Gabby Barrett fueron los artistas que actuaron en el evento, organizado por la asociación conservadora Turning Point USA, fundada en 2012 por el activista del movimiento MAGA (Make America Great Again) Charlie Kirk.
El concierto comenzó casi en paralelo a la actuación del artista puertorriqueño, en un intento de contraprogramar su presentación. Según datos de YouTube, la retransmisión alcanzó un pico de 6,1 millones de espectadores simultáneos.
Durante la mayor parte del evento, la audiencia se mantuvo entre los 4,5 y los 5,5 millones de espectadores en esa plataforma.
La actuación también fue difundida a través de otras plataformas de la organización, aunque no obtuvo permiso para transmitirse en directo en X. Además, canales conservadores como OAN News, Real America's Voice, TBN, NTD y The National News Desk se sumaron a su emisión, según informó Turning Point USA en su sitio web.
La organización de Kirk, quien fue asesinado el pasado 10 de septiembre durante un evento universitario en Utah, había anunciado el concierto desde octubre, tras las críticas del presidente Donald Trump y de sectores del movimiento MAGA contra Bad Bunny por cantar en español, a pesar de que, por ser puertorriqueño, es ciudadano estadounidense.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, publicó una imagen del concierto en la red social X y aseguró que lo estaba viendo junto a su familia.
De acuerdo con cifras difundidas por NBC, el espectáculo de medio tiempo del puertorriqueño Bad Bunny fue visto por 135.4 millones de personas; sin embargo, posteriormente la National Football League informó que la cifra oficial ascendió a 142.3 millones de espectadores, convirtiéndose así en el Halftime Show más visto en la historia del Super Bowl.
El Super Bowl LX, celebrado el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California fue el escenario para que el artista puertorriqueño se convirtiera en el primer latino masculino en encabezar en solitario el show de medio tiempo, ofreciendo un espectáculo de 13 minutos cargado de energía, orgullo cultural y fusiones musicales que celebraron la diversidad latina.
El medio tiempo de “All-American Halftime Show” fue considerado un fracaso absoluto ya que esperaban superar al medio tiempo del Super Bowl de Bad Bunny con un show de solo artistas estadounidenses.