El artista Labrinth critica a la industria y a la serie "Euphoria"

El compositor y productor musical Labrinth generó una ola de reacciones entre seguidores de la serie Euphoria tras publicar un mensaje en redes sociales en el que expresó su frustración con la industria del entretenimiento y lanzó críticas directas al popular drama televisivo.
La declaración apareció mientras la producción se prepara para el estreno de su tercera temporada, previsto para el 12 de abril, lo que intensificó el interés del público en torno a las palabras del músico.
Desde su debut en 2019, Labrinth ha sido una figura central en la identidad sonora de la serie creada por Sam Levinson, responsable del score y de varias de las canciones que acompañan los momentos más emblemáticos de la historia.
La polémica comenzó con una publicación en Instagram en la que el músico, ganador del Premio Emmy y nominado al Premio Grammy, compartió un mensaje directo que rápidamente se viralizó.
“Estoy harto de esta industria. Al diablo Columbia. Al diablo doblemente Euphoria. Me largo. Gracias y buenas noches.”
En el mismo mensaje también mencionó a Columbia Records, el sello discográfico con el que actualmente mantiene contrato y con el que lanzó su álbum más reciente, Cosmic Opera Act 1, publicado en enero.
Aunque el artista no ofreció explicaciones adicionales sobre lo que motivó sus palabras, el mensaje comenzó a circular rápidamente entre fans de la serie y medios especializados. Hasta el momento, representantes de Labrinth, de HBO y de Columbia Records no han respondido a solicitudes de comentarios para aclarar la situación.
El trabajo del compositor ha sido ampliamente reconocido dentro del fenómeno cultural que representa Euphoria, serie protagonizada por Zendaya y que también ayudó a impulsar las carreras de actores como Sydney Sweeney y Jacob Elordi.
Entre las canciones más populares asociadas a la producción se encuentran All for Us, Formula, Mount Everest y Never Felt So Alone, esta última con la participación de Billie Eilish y nominada al Grammy.
El comentario del músico llega además en un momento clave para la producción, que regresará con su tercera temporada tras una larga pausa desde 2022 y que contará también con la participación del reconocido compositor Hans Zimmer, quien se sumará al equipo musical del proyecto.