¡El poder de ARMY! Profeco toma acciones contra Ticketmaster por caso BTS

La venta general de boletos para los conciertos de BTS en México, realizada el sábado 24 de enero, dejó más que estadios llenos: detonó la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que anunció acciones legales contra Ticketmaster por presuntas violaciones a la normativa vigente.
Además de la boletera, las autoridades federales confirmaron que plataformas de reventa también serán objeto de sanciones, mientras se avanza en una revisión integral de las reglas que rigen la comercialización de entradas para espectáculos masivos en el país.
Desde la conferencia matutina en Palacio Nacional, el titular de Profeco, Iván Escalante, detalló que el organismo abrió un procedimiento jurídico tras detectar anomalías durante la preventa y la venta abierta de los conciertos del grupo surcoreano, programados para mayo en la Ciudad de México.
De acuerdo con la Procuraduría, el principal motivo de la acción legal es la deficiente información brindada a los consumidores, lo que generó confusión sobre precios, disponibilidad y condiciones de compra.
Como parte de un operativo de supervisión, Profeco instaló ocho módulos de verificación en puntos estratégicos como el Estadio GNP, el Palacio de los Deportes y diversos centros comerciales, con el objetivo de comprobar si se realizaban ventas físicas.
Tras las inspecciones, se confirmó que no hubo comercialización presencial de boletos, en cumplimiento con la modalidad anunciada; sin embargo, la autoridad concluyó que la falta de claridad hacia el público constituye una infracción suficiente para proceder.
En paralelo, se aplicarán medidas contra sitios de reventa como Stubhub y Viagogo, al considerar que incurren en “práctica abusivas y desleales”.
"Estas son plataformas que operan a nivel internacional, ya se están identificando domicilios o por lo menos sitios en internet que estén registrados en México para hacerles la notificación oportuna", afirmó Escalante. El procurador agregó que la situación motivó una revisión profunda de los lineamientos actuales para espectáculos en vivo, con la finalidad de fortalecer la protección al consumidor.
"A partir de ahora estamos ya en la revisión de lineamientos para regular publicidad, información y venta de boletos para conciertos, festivales y espectáculos. Son unos lineamientos que estamos haciendo de manera muy responsable y que lleven varios puntos", explicó. Entre los cambios propuestos destacan: descripción precisa del recinto, fechas y horarios; publicación obligatoria, al menos 24 horas antes de la venta, de mapas y precios exactos (no rangos); y desglose del costo final con todos los cargos incluidos. "La ley establece que los precios finales son los que deben estar publicados", subrayó.
Como acción adicional, Profeco habilitó un canal exclusivo para recibir denuncias relacionadas con conciertos y espectáculos, a través del correo conciertos@profeco.gob.mx. "Se va a habilitar un canal exclusivo de denuncias sobre conciertos y espectáculos; ya está funcionando".