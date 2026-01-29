¡El poder de ARMY! Profeco toma acciones contra Ticketmaster por caso BTS

"A partir de ahora estamos ya en la revisión de lineamientos para regular publicidad, información y venta de boletos para conciertos, festivales y espectáculos. Son unos lineamientos que estamos haciendo de manera muy responsable y que lleven varios puntos", explicó. Entre los cambios propuestos destacan: descripción precisa del recinto, fechas y horarios; publicación obligatoria, al menos 24 horas antes de la venta, de mapas y precios exactos (no rangos); y desglose del costo final con todos los cargos incluidos. "La ley establece que los precios finales son los que deben estar publicados", subrayó.