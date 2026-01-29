Grammy 2026: Bruno Mars, Lady Gaga y Rosé, una actuación muy esperada

Faltan apenas unos días para que el mundo de la música se vista de gala en la 68ª edición de los Premios GRAMMY y el ambiente no puede estar más animado. Como cada año por estas fechas, la ciudad de Los Ángeles se convierte en un hervidero de estrellas, pero este 2026 hay un nombre que suena con una insistencia especial en todos los mentideros de la industria: Bruno Mars. El hawaiano no solo parte como uno de los grandes favoritos, sino como el posible eje central de la que se está ganando el reconocimiento de la actuación de la década.