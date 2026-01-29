Grammy 2026: Bruno Mars, Lady Gaga y Rosé, una actuación muy esperada

Faltan apenas unos días para que el mundo de la música se vista de gala en la 68ª edición de los Premios GRAMMY y el ambiente no puede estar más animado. Como cada año por estas fechas, la ciudad de Los Ángeles se convierte en un hervidero de estrellas, pero este 2026 hay un nombre que suena con una insistencia especial en todos los mentideros de la industria: Bruno Mars. El hawaiano no solo parte como uno de los grandes favoritos, sino como el posible eje central de la que se está ganando el reconocimiento de la actuación de la década.
La pregunta que todo el mundo se hace en este momento es si lograrán los GRAMMY juntar en un mismo escenario a Bruno Mars, Lady Gaga y Rosé. Porque lo que hace meses parecía una fantasía generada en las redes sociales, ahora tiene todos los ingredientes para convertirse en una realidad capaz de paralizar el planeta entero en la noche del domingo.
La primera gran pista de esta ecuación tiene nombre propio: Rosé. La integrante de Blackpink ha hecho historia en este pasado 2025 al convertirse en la primera artista solista femenina de k-pop en irrumpir en las categorías reinas de la Academia de la Grabación.
Su colaboración junto a Bruno Mars, 'APT.', no solo es un número 1 en ventas, sino que está nominada en las principales categorías: 'Grabación del año' y 'Canción del año'.
La presencia de Rosé en Los Ángeles ya es un hecho confirmado, ya que la artista tiene programados eventos en el Museo GRAMMY durante la semana de los premios. Resulta casi impensable que la Academia deje pasar la oportunidad de tener ese vórtice de energía en directo sobre el escenario de la ceremonia de entrega de premios. Ver a Bruno y Rosé recreando la estética punk-pop del videoclip original sería, sin duda, uno de los momentos más comentados de la noche.
Pero el rumor de esta actuación doble sube de nivel cuando entra en escena Lady Gaga y se convierte en una apuesta triple. La mother monster y Bruno Mars paralizaron el mundo con 'Die with a smile', una balada que ha devuelto el glamur de los clásicos a las listas de éxitos.
Lady Gaga llega a esta edición con seis nominaciones bajo el brazo, incluyendo su disco 'Mayhem' y su número 1 'Abracadabra'. Los más informados parecen tener datos que sugieren que la organización de los GRAMMY ha diseñado un segmento especial para Bruno Mars.
La teoría que cobra más fuerza es la de un medley y que el espectáculo comenzaría en una atmósfera íntima, con Bruno al piano y Lady Gaga apareciendo entre la niebla para regalarnos una interpretación vocal de infarto de su balada conjunta. Justo en el momento álgido de la actuación, el ritmo cambiaría para dar paso escena a Rosé y el público estallaría con los primeros acordes de 'APT.'. ¿Te imaginas?
La Academia de la Grabación necesita grandes momentos televisivos y Bruno Mars es un valor seguro. Es todo un artista, un perfeccionista que rara vez se conforma con una actuación convencional, ya lo comprobamos con Silk Sonic y en sus anteriores tributos. Por eso él no solo canta, es un diseñador de experiencias.
Además, este 2026 marca un punto de inflexión en la apertura de los GRAMMY hacia el mercado global. La nominación de Rosé es el reconocimiento de que el pop ya no tiene fronteras y unir a dos titanes como Lady Gaga y Bruno Mars en un mismo número musical sobre el escenario enviaría un mensaje de unidad y potencia que la industria necesita más que nunca.