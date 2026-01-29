Rumores de tensión entre Zendaya y Sydney Sweeney por Tom Holland

Después de cuatro años fuera del aire, “Euphoria” regresará el 12 de abril de 2026, una fecha que ya generaba altas expectativas entre los fans y que ahora suma un ingrediente extra de especulación.
Según información publicada por el medio As Star, la actriz habría mostrado cierta incomodidad durante las visitas que Holland realizó al set de grabación el año pasado, donde coincidió en múltiples ocasiones con Sweeney mientras avanzaba la producción.
Las fuentes citadas subrayan que la actitud de Holland fue descrita como “amistosa y extrovertida”, sin que existan señalamientos directos de coqueteo. Aun así, la dinámica no habría resultado cómoda para Zendaya, quien presuntamente percibió la cercanía como un punto sensible.
De acuerdo con el mismo reporte, Zendaya y Sydney Sweeney ya mantienen una relación distante en el plano personal, y esa separación podría volverse aún más notoria conforme se acerque el periodo promocional de la nueva temporada.
La fuente asegura que, en futuros eventos públicos relacionados con “Euphoria”, la presencia de Tom Holland estaría condicionada a que Sweeney mantenga distancia, como una forma de evitar tensiones o interpretaciones incómodas.
El informe también recuerda que Holland habría propuesto matrimonio a Zendaya a finales de 2024, y que continuó visitando el set de la serie hasta que las grabaciones concluyeron en noviembre, lo que habría intensificado la atención sobre las interacciones entre los involucrados.
Aunque nada de esto ha sido confirmado oficialmente, los rumores surgen en un momento estratégico, justo cuando la serie se prepara para retomar su lugar en la conversación cultural tras una larga pausa.
Hasta el momento, ni Zendaya, ni Tom Holland, ni Sydney Sweeney han hecho declaraciones públicas al respecto, manteniendo silencio frente a las versiones que circulan en redes y portales de espectáculos.
Sin embargo, si algo ha caracterizado al universo de “Euphoria” desde su estreno, es que el drama no solo vive dentro de la ficción. A veces, las historias más comentadas ocurren lejos de los reflectores del set... pero terminan llegando igual a la conversación pública.