Antes y después de Dwayne Johnson: así luce en la actualidad

La presencia de Johnson en el evento, acompañado por su coprotagonista Emily Blunt, marcó uno de los momentos más comentados del fin de semana en la ciudad italiana, según reportó The New Yorker. El cambio en la apariencia de Dwayne Johnson fue evidente desde su asistencia al evento Miu Miu Women’s Tales el sábado por la noche, donde vistió una camisa azul abotonada y pantalones negros. La transformación se hizo aún más notoria el lunes, durante la sesión de fotos oficial de la película, en la que el actor optó por una camisa azul de manga corta y pantalones blancos.