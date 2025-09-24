Anahí desata debate con su apariencia física actual

La actriz y cantante mexicana, Anahí, ícono de la cultura pop en América Latina y recordada por su papel protagónico en la telenovela Rebelde, vuelve a estar en el centro del debate digital.
La reacción de los fanáticos no es reciente, desde que la actriz y cantante estaba joven fue objeto de burlas por su delgadez.
Tras su reciente aparición pública en el lanzamiento de 3 Steps, ahora tiene un nuevo emprendimiento con su hermana Marichelo, que se enfoca en salud, belleza y bienestar.
Si bien la artista fue invitada especial para hablar sobre este proyecto, lo que más llamó la atención de los medios y seguidores fue su notoria delgadez, lo que ha despertado una ola de especulaciones en redes sociales.
“Ustedes saben lo que a mí me gusta el ejercicio y me encanta este tema mental, emocional y espiritual que te da el estar bien con tu cuerpo”, afirmó la multifacética artista.
En su participación, también destacó la importancia de la salud integral: “Creo que a las personas que hemos pasado por diferentes cosas y temas en nuestra vida, llámese como se llame... cuidarte te puede llevar a un estado emocional y mental mucho mejor, entonces se convierte en tu terapia”.
Incluso, más allá del mensaje positivo, fue la apariencia física de Anahí lo que generó debate. El conductor Pedro Sola no ocultó su impresión al ver las imágenes del evento: “Alguien me va a odiar pero yo veo más bonita a Marichelo que a Anahí... es que Anahí está muy delgadita”, relató durante el programa.
Algunos usuarios expresaron preocupación genuina, mientras otros se mostraron críticos con su apariencia. En Facebook, un internauta escribió: “Parece Anabelle”. Otro agregó: “Demasiadas cirugías”; mientras uno hizo referencia a algún padecimiento médico: "Parece que no supera la anorexia".
Como antecedente, esta última aparición recordó que, en varias ocasiones, la artista reconoció haber atravesado crisis emocionales y problemas de salud que afectaron su peso.
Aunque Anahí no se ha pronunciado sobre las críticas recientes, los comentarios en torno a su aspecto físico reflejan la enorme exposición mediática que aún enfrenta, incluso después de años de haber sido una protagonista del mundo mediático.