Alex Cáceres sobre Facundo Caballero: "Es un ridículo para vestir"

El periodista Alex Cáceres, conocido por su estilo directo, ha desatado una intensa ola de comentarios en redes sociales tras referirse de manera despectiva al popular influencer y presentador Facundo Caballero.
El incidente ocurrió durante una transmisión en vivo en el TikTok de HCH, donde Cáceres interactuaba con sus seguidores, como suele hacerlo para comentar temas de actualidad, espectáculos y tendencias.
Alex Cáceres se ha consolidado como una figura mediática influyente en la televisión, destaca por su tono crítico y su enfoque frontal al abordar temas relacionados con el entretenimiento y la opinión pública.
Esta personalidad contundente ha sido tanto motivo de admiración como de controversia, y este episodio es una muestra más de ello.
Todo se desencadenó cuando, en pleno live, un usuario comentó que Facundo Caballero “sabe mucho de moda”, resaltando el estilo que el influencer suele compartir con sus miles de seguidores.
Sin dudarlo, Cáceres lanzó la frase que encendió la polémica: “Facundo es un ridículo para vestir”.
La declaración, espontánea y sin matices, tomó por sorpresa a los espectadores y rápidamente comenzó a circular en otras plataformas, generando debate entre quienes apoyan la postura frontal del periodista y quienes consideran que se trató de un comentario innecesariamente ofensivo.
Por su parte, Facundo Caballero es actualmente uno de los creadores de contenido más populares en TikTok y presentadores emergentes de la televisión hondureña.
Reconocido por su humor, su estilo alegre y su interés por la moda, Facundo ha logrado posicionarse como una figura influyente entre el público joven. Su manera de vestir, que combina tendencias modernas con un toque personal y llamativo, ha sido parte fundamental de su identidad digital.
Hasta el momento, Facundo no ha respondido públicamente a las declaraciones de Alex Cáceres, lo que mantiene a la audiencia pendiente de su reacción.
Mientras que en redes sociales, las opiniones se encuentran divididas, algunos apoyan las declaraciones de Alex y otros han salido en defensa de Facundo.