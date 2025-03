Alejandra Rubio renuncia a la TV y esta es la razón

“Era importante que yo regresara hoy porque llegó el tiempo de cerrar un ciclo y cerrar el ciclo de HCH, ya formalmente presenté mi renuncia ante mis autoridades, me voy muy contenta porque gracias a Dios me voy con las puertas abiertas, probablemente me sigan viendo en diferentes proyectos y transmisiones especiales, pero no me estarán viendo en pantalla”, añadió.