¿Adiós a la TV? Eduardo Maldonado revela la verdad

Tras varias semanas de ausencia en su noticiero, las redes sociales se llenaron de preguntas sobre el paradero del periodista y empresario Eduardo Maldonado, una de las figuras más reconocidas de la televisión hondureña.
Ante los rumores sobre un posible retiro definitivo, fue el propio Maldonado quien rompió el silencio y aclaró la situación.
"Yo quiero decirle a la gente, yo estoy bien de salud gracias a Dios. Mis responsabilidades como persona las estoy cumpliendo, lo que no hago es aparecer ya en pantalla", inició diciendo Eduardo Maldonado.
El comunicador confirmó que de momento está retirado de la pantalla, pero que su trabajo como gerente general de HCH continúa con normalidad.
"Siempre estoy pendiente, pero estoy descansando, no es necesaria la presencia de una persona para poder mantener vigente todo lo que es HCH", añadió.
Maldonado explicó que, tras muchos años de esfuerzo y largas jornadas frente a las cámaras, decidió darse un merecido descanso.
"Yo agradezco a las personas que preguntan por mí, yo hace tiempo superé esa etapa, ya soy una persona de la tercera edad y entiendo muy clarito", explicó.
"Producciones periodísticas HCH es una institución, conmigo o sin cualquier otro compañero, la empresa va a seguir adelante", concluyó.
Sin embargo, sus televidentes han dejado claro que extrañan ver al querido periodista frente a la pantalla.
Lo cierto es que Eduardo Maldonado no dijo que era un adiós definitivo, sino que de momento se está dedicando a otras ocupaciones dentro del canal.
Eduardo Maldonado cuenta con una amplia trayectoria en los medios de comunicación. Inició su carrera en la radio y posteriormente se consolidó como una de las voces más influyentes de la televisión hondureña.
Su legado en el periodismo nacional sigue vigente, y aunque no esté frente a cámaras por ahora, Eduardo Maldonado continúa al mando del canal que él mismo construyó, supervisando contenidos y guiando al equipo.