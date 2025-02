Un novato y cuatro “repetidores” para el Óscar a mejor actor

La serie ‘Homeland’ o películas como ‘Interstellar’, ‘Call me by your name’, ‘Lady Bird’, ‘Mujercitas’ o ‘Dune’ son ejemplos de una carrera en Hollywood que levanta pasiones en las alfombras rojas y es seguida por millones de fans en todo el mundo, y este domingo podría superar a Adrien Brody al convertirse en el ganador más joven del Óscar al mejor actor pues Brody ganó el Óscar cuando le faltaban 22 días para cumplir 30 años, mientras que Chalamet no tendrá 30 años hasta el próximo 27 de diciembre.