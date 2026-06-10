Actor de "X-Men" revela raro diagnóstico de cáncer y lanza importante mensaje

“Tengo cáncer de mama. Y sí, es muy poco frecuente. Solo el 1% de los cánceres de mama se dan en hombres”, expresó el actor, quien recibió miles de mensajes de apoyo tras hacer pública la noticia. Mane confesó que su primera reacción fue guardar silencio. Según explicó, sentía cierta incomodidad al hablar del diagnóstico debido a la escasa visibilidad que existe sobre este tipo de cáncer en pacientes masculinos.