Actor de "X-Men" revela raro diagnóstico de cáncer y lanza importante mensaje

Tyler Mane, reconocido por dar vida al temible Sabretooth en la película "X-Men", compartió una noticia que conmovió a sus seguidores alrededor del mundo. El actor canadiense reveló públicamente que fue diagnosticado con cáncer de mama y que ya inició un tratamiento de quimioterapia para combatir la enfermedad.
La estrella de cine, de 59 años, hizo el anuncio a través de un video publicado en sus redes sociales el pasado 8 de junio. En el mensaje explicó que decidió hablar abiertamente sobre su situación para ayudar a derribar estigmas y generar mayor conciencia sobre una condición que suele asociarse exclusivamente con las mujeres.
“Tengo cáncer de mama. Y sí, es muy poco frecuente. Solo el 1% de los cánceres de mama se dan en hombres”, expresó el actor, quien recibió miles de mensajes de apoyo tras hacer pública la noticia. Mane confesó que su primera reacción fue guardar silencio. Según explicó, sentía cierta incomodidad al hablar del diagnóstico debido a la escasa visibilidad que existe sobre este tipo de cáncer en pacientes masculinos.
“Seré honesto: al principio quise guardarlo para mí. Es algo que da vergüenza. Pero luego descubrí que los hombres tienen más probabilidades de ser diagnosticados en etapas avanzadas precisamente porque no se habla del tema y no se busca”, señaló.
El actor también destacó el papel fundamental que tuvo su esposa, Renae Geerlings, en la detección temprana de la enfermedad. De acuerdo con su relato, los primeros síntomas no fueron considerados preocupantes por algunos especialistas, pero ella insistió en que se realizara una evaluación más profunda.
“Mis médicos no le dieron importancia, y fue solo porque mi esposa me insistió en que me quitaran el nódulo que lo detectamos a tiempo”, comentó, agradeciendo el apoyo recibido durante este proceso.
Consciente del alcance de su voz pública, Tyler Mane aseguró que documentará parte de su tratamiento para informar y sensibilizar a otras personas. “Vengan a acompañarme en este camino para patearle el trasero a esto”, escribió, dejando claro que afrontará esta etapa con optimismo y determinación.
Según datos de la Sociedad Americana contra el Cáncer, menos del 1 % de los casos de cáncer de mama diagnosticados en Estados Unidos corresponden a hombres. Aunque el riesgo es bajo, especialistas advierten que la enfermedad existe y puede pasar desapercibida debido a la falta de información.
Entre los síntomas más frecuentes figuran la aparición de bultos en el pecho, inflamación, cambios en la piel, secreciones en el pezón o dolor persistente en la zona. Organismos de salud recomiendan consultar a un médico ante cualquier señal inusual para aumentar las probabilidades de una detección temprana.
Antes de convertirse en actor, Tyler Mane desarrolló una exitosa carrera como luchador profesional en la World Championship Wrestling (WCW), donde era conocido como Big Sky. Más tarde dio el salto a Hollywood, alcanzando notoriedad internacional gracias a "X-Men". También participó en producciones como "Joe Dirt", "The Scorpion King", "Halloween", "The Devil’s Rejects" y recientemente retomó su papel de Sabretooth en "Deadpool & Wolverine".