La conmovedora historia de cómo Andrea Bocelli perdió la vista a los 12 años

Sin embargo, el propio Bocelli ha insistido en diversas ocasiones en que su trayectoria es el resultado de años de preparación, estudio y trabajo constante. “Perder la vista no tuvo nada que ver con mi enfoque en la música. Mi pasión por la música ya estaba allí, así que sería un error dar demasiada importancia a mi ceguera. La gente se pregunta si existe una relación entre mi falta de visión y mi forma de cantar. Pero no hay conexión”, dijo.