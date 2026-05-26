Él es Homer James, el hijo de Richard Gere que actúa en "Euphoria"

Homer Gere ha dado mucho de qué hablar tras su apasionada escena de amor con Sydney Sweeney en el último episodio de “Euphoria”. El actor, que interpreta a la estrella de cine Dylan Reid en la serie de HBO Max, dejó atónitos a los espectadores con una escena íntima y apasionada con el personaje de Sweeney, Cassie Howard.