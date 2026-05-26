Él es Homer James, el hijo de Richard Gere que actúa en "Euphoria"

Homer Gere ha dado mucho de qué hablar tras su apasionada escena de amor con Sydney Sweeney en el último episodio de “Euphoria”. El actor, que interpreta a la estrella de cine Dylan Reid en la serie de HBO Max, dejó atónitos a los espectadores con una escena íntima y apasionada con el personaje de Sweeney, Cassie Howard.
Sweeney se mostró completamente desnuda en el episodio, dejando a los espectadores sin aliento.
¿Quiénes son los padres de Homer Gere? La estrella emergente nació como Homer James Jigme Gere el 6 de febrero de 2000, hijo de Carey Lowell, actriz de "Ley y Orden", y Richard Gere, protagonista de "Mujer Bonita".
La expareja se casó dos años después, en 2002, pero se separó en 2013. Finalizaron su divorcio en 2016, y Richard se casó la española Alejandra Silva, en 2018. Mientras tanto, Lowell, budista devota y ex chica Bond, abrió un negocio de cerámica en 2021. Richard Gere declaró a The Guardian en 2002 que Homer, que entonces tenía dos años, era "el amor de su vida".
“Le encanta la música, corre muy rápido y es muy inteligente”, continuó. “Es muy gracioso”. La estrella de “La novia a la fuga” añadió: “Aprendió la ironía muy rápido, lo cual es una cualidad maravillosa para cualquier ser humano”, compartió Gere en ese entonces.
Homer le contó a Entertainment Tonight en abril de 2026 que habla con su padre “todos los días”, a pesar de que Richard vive actualmente en España.
Homer se crió en Westchester, Nueva York, y asistió a la prestigiosa Hackley School en Tarrytown, Nueva York. Tras una polémica y muy mediática batalla por la custodia entre sus padres, que terminó en 2016, Homer finalmente vivió principalmente con Lowell.
Homer tiene una hermana mayor, la actriz Hannah Dunne, a quien Lowell tuvo con su exmarido Griffin Dunne en 1990. También es el hermano mayor de los dos hijos de su padre con Silva: Alexander Gere, nacido en 2019, y James Gere, nacido en 2020.
Homer claramente está siguiendo el ejemplo de sus dos famosos padres y abriéndose camino en el mundo del espectáculo, aunque Richard reveló en 2024 que su hijo mayor "no entiende" su fama.
"También le resulta muy difícil verme en pantalla porque, incluso si interpreto un personaje extremo, sigo siendo su padre, y le cuesta meterse en la historia", declaró a Vanity Fair España en aquel entonces.