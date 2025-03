10 cosas que no sabías sobre Aurelio Martínez

9. Aurelio fue invitado a participar en el álbum WATINA (Stonetree Records/Cumbancha, 2007) feat Andy Palacio & The Garifuna Collective, el cual recibió el premio WOMEX, un reconocimiento de importante prestigio de la industria World Music. Además, el álbum Watina fue declarado the Greatest World Music Album of All Times por Amazon.com en el año 2010.