La nueva vida de Wilfredo Barahona: trabajó en EEUU, marcado por una tragedia y esto hace ahora

La situación costó que se resolviera. "Luego se dieron los dimes y diretes, don Eulogio decía que yo era un drogadicto, no lo dijo en ese tono, pero mencionó que yo andaba drogado, te diré que nunca actué mediante efectos de la droga, fueron cosas de bromas, que siempre hay un día que no quieres bromear. Eso fue lo que me pasó. Luego me suspendieron por tres meses, fue muy complicado, hasta que llegó Sambulá y me pidió de regreso al equipo, la relación con Milton no era buena, él jugaba de central y yo de lateral, un día me pegó un pechugón en el camerino, ‘la próxima vez que no me hagas caso te voy a matar a ver...’, eso me dijo con la voz misteriosa, me le fui al brinco, pero siempre me mantuve sentado, apuesto que él quería que me levantara para sentarme de un bombazo".