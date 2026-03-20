La nueva vida de Wilfredo Barahona: trabajó en EEUU, marcado por una tragedia y esto hace ahora

La vida de Wilfredo Barahona dio un rotundo cambio tras retirarse del fútbol. Probó suerte en Estados Unidos y fue marcado por una tragedia. ¿Qué hace ahora el exfutbolista hondureño?
El exfutbolista hondureño Wilfredo Barahona, conocido como el 'Eterno 44', vive hoy una etapa muy distinta tras dejar el deporte profesional.
Will Barahona nació en El Negrito, Yoro, y siempre destacó por su carácter fuerte y su entrega en la cancha como lateral derecho.
Durante su carrera, Barahona defendió las camisetas de Olimpia, Broncos UNAH, Atlético Choloma, Real España, Juticalpa FC y Real Juventud.
Barahona debutó en el fútbol profesional con el Olimpia, equipo con el que logró festejar cuatro títulos de Liga Nacional hasta su salida en 2011.
La etapa más recordada de Wilfredo Barahona fue con el Real España, club donde se convirtió en un jugador querido y respetado por la afición aurinegra.
Con la camiseta catedrática vivió momentos importantes, Barahona logró ser campeón de Liga Nacional en 2013 y 2017.
A lo largo de su carrera también fue convocado a la Selección de Honduras, con la que disputó amistosos y torneos regionales, no fue parte de procesos eliminatorios.
Will Barahona fue un futbolista intenso dentro del campo, lo que también lo llevó a protagonizar episodios polémicos durante su trayectoria.
Uno de los más recordados fue el incidente con el defensor Milton Palacios, cuando ambos protagonizaron un fuerte altercado que incluyó la aparición de un arma de fuego, un hecho que generó gran polémica en el fútbol hondureño.
Will Barahona reveló en entrevista pasada cuál fue el problema: "Con su 'vozarrón', dijo que yo era un maricón. Recuerdo que Wilmer Velásquez le dijo que no bromeara conmigo, que yo andaba mi pistola. Yo no andaba de buen humor, Wilmer le dijo que yo andaba armado y que era peligroso, recuerdo que Milton respondió: ‘A quién le va a pegar un tiro este maje’. Y dijo otras palabras que no me gustaron, cuando se calló, me fui a la habitación".
"Me fui, estábamos muy cerca de mi cabaña, cuando traigo mi bomba (pistola) y la alisto, ya no veo a Milton, cuando lo busco estaba detrás de Arnold Cruz, solo decía no bromees, no bromees, aquel moreno se hizo pequeño, Arnold estaba más blanco que el papel bond, ja, ja, ja", recuerda. Y añade: "La tenía apuntando hacia ellos, bala en boca. Soy mal indio, le había dicho que no bromeara. Le hice el bombazo al pie, abajo, no a pegar, solo para intimidarlo".
Barahona detalla que "Wilmer me convenció para darle la pistola y me dijo que no me metiera a dificultades, el problema es que cuando ya no tengo la pistola en la mano aparecen los tres hermanos para agarrarme, ahí me salvó Wilmer. Eran perros para 'vaquearte', con el trozo en la mano, nunca me di cuenta en dónde se fueron los demás, pero gracias a Dios que no se dio a más, son anécdotas que me hacen inmortal, porque la gente lo primero que me grita en el estadio es: “Vos, basura, allá esta Milton”. Peor sería que me preguntaran en una cárcel: “Por qué mataste a Milton”.
La situación costó que se resolviera. "Luego se dieron los dimes y diretes, don Eulogio decía que yo era un drogadicto, no lo dijo en ese tono, pero mencionó que yo andaba drogado, te diré que nunca actué mediante efectos de la droga, fueron cosas de bromas, que siempre hay un día que no quieres bromear. Eso fue lo que me pasó. Luego me suspendieron por tres meses, fue muy complicado, hasta que llegó Sambulá y me pidió de regreso al equipo, la relación con Milton no era buena, él jugaba de central y yo de lateral, un día me pegó un pechugón en el camerino, ‘la próxima vez que no me hagas caso te voy a matar a ver...’, eso me dijo con la voz misteriosa, me le fui al brinco, pero siempre me mantuve sentado, apuesto que él quería que me levantara para sentarme de un bombazo".
Tras varios años en la Liga Nacional, el lateral derecho decidió poner fin a su carrera profesional allá por el año 2020 y comenzar una nueva etapa fuera de las canchas.
Después de retirarse, el exjugador incluso pasó una temporada trabajando en Estados Unidos, buscando nuevas oportunidades para sostener a su familia. Lo hacía en el fútbol burocrático.
Con el paso del tiempo regresó a Honduras y volvió a acercarse al fútbol desde otra perspectiva, incursionando en la famosa red social de Tik Tok, en donde cuenta con miles de seguidores.
Actualmente el 'Eterno 44' es muy activo en redes sociales, especialmente en TikTok, donde crea contenido y comparte opiniones sobre el fútbol nacional.
La vida de Wilfredo Barahona se vio marcada por una tragedia, el asesinato de su hermana, la maestra Mariana Barahona y su sobrina Alexandra, hecho violento que sucedió el domingo 24 de septiembre de 2023 en El Negrito, Yoro.
El asesinato fue perpetrado por Melvin Zaldívar, expareja de Mariana, y exfutbolista lo describió como un hombre celoso y cobarde por quitarse la vida luego de asesinar a la maestra y a su hija.
Will Barahona también sigue vinculado al ambiente aurinegro y con frecuencia visita la sede de Real España, club al que siempre ha declarado su amor.
Además, continúa jugando en ligas de veteranos y mantiene viva su pasión por el fútbol dentro del campo.
Hoy el exdefensor también trabaja formando nuevas generaciones, ya que aprobó la Licencia D de entrenador y se dedica a entrenar niños.