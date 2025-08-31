¿Por qué Vinicius fue a ver partido de Julián Martínez? Furor por su presencia

El recién ascendido FC Alverca, club donde milita el hondureno Julián Martínez, cayó este domingo ante el Benfica (1-2) en la jornada 4 de la Primera División del fútbol de Portugal. Vinicius sorprendió.
El defensor catracho vive su primera aventura en Europa con su equipo, que regresó esta temporada a Primera de la máxima categoría en Portugal.
Sin embargo, la vuelta del FC Alverca no ha sido de lo mejor, ya que aún no sabe lo que es ganar en el torneo liguero. Julián fue uno de los nuevos refuerzos en esta etapa del equipo.
El catracho debutó en la pasada jornada 3 en el empate 2-2 de su equipo con el Estrela Da Amadora. Julián ingresó en el 65' y jugó sus primeros minutos en el extrajero.
Sin embargo, e fste domingo fue más especial. El hondureño fue parte, por primera vez, del 11 titular del FC Alverca y qué mejor escenario que contra el histórico Benfica.
Julián saltó al terreno de juego y disputó su primer partido desde el arranque tras su llegada a Portugal.
El defensor catracho jugó todo el partido, en donde además hubo un invitado sorpresa.
El FC Alverca vs Benfica contó con la presencia de una de las estrellas del Real Madrid: Vinicius, uno de los propietarios del equipo donde milita el catracho.
La estrella brasileña estuvo este domingo en las gradas para ver a su equipo y causó revuelo en las redes sociales por su presencia.
Horas antes el jugador brasileño había publicado una postal en sus historias de Instagram, pero no revelaba el lugar en donde se encontraba.
Luego del partido del sábado entre el Real Madrid y Mallorca, el extremo que anotó un gol en la victoria 2-1, se presentó al juego del Alverca este domingo.
El extremo brasileño captó todas las miradas en el Complejo Deportivo de Alverca y se tomó fotos con decenas de seguidores.
Los pequeños seguidores tampoco se quisieron perder la fotografía con una de las figuras del Real Madrid.
El extremo no fue convocado por Carlo Ancelotti para jugar la doble fecha FIFA de septiembre con Brasil y aprovecho para ir a ver al equipo, del cual es uno de los propietarios.
El brasileño pasó un buen momento en las graderías, pero lamentablemente no pudo ver el triunfo de su equipo, ya que cayó por 1-2 ante el Benfica.
Antes del pitido final, el equipo del futbolista hondureño consiguió reducir la ventaja en el marcador con un tanto del marfileño Davy Gui en el 85.
El Alverca de Julián Martínez aún no conoce la victoria en su regreso a la máxima categoría tras una ausencia de 21 años y este domingo no pudieron darle la alegría a Vinicius Júnior, quien viajó a Portugal para poder verlos jugar. Con un partido menos disputado en lo que va de Liga, el Benfica ocupa la cuarta posición de la clasificación general, empatado en puntos -9- con el Benfica y el Moreirense.