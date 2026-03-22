  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Vinicius contra Simeone, indignación en Real Madrid, Ester Expósito captada infraganti

El derbi de Madrid fue un partidazo lleno de polémica en el estadio Santiago Bernabéu.

Vinicius contra Simeone, indignación en Real Madrid, Ester Expósito captada infraganti
1 de 26

Las imágenes más curiosas que dejó un polémico derbi entre Real Madrid y Atlético de Madrid en el estadio Santiago Bernabéu.
Vinicius contra Simeone, indignación en Real Madrid, Ester Expósito captada infraganti
2 de 26

El Real Madrid se llevó un derbi para la historia este 22 de marzo tras imponerse 3-2 al Atlético de Madrid en un partido vibrante, lleno de emociones, giros inesperados y polémica hasta el último suspiro.
Vinicius contra Simeone, indignación en Real Madrid, Ester Expósito captada infraganti
3 de 26

El 11 titular del Atlético de Madrid que mandó a la cancha Diego Simeone.

Vinicius contra Simeone, indignación en Real Madrid, Ester Expósito captada infraganti
4 de 26

El histórico tenista español Rafael Nadal fue invitado de lujo para el derbi de Madrid.
Vinicius contra Simeone, indignación en Real Madrid, Ester Expósito captada infraganti
5 de 26

Lunin fue el portero titular del Real Madrid como reemplazo del lesionado Courtois. El ucraniano salvó el tanto de los colchoneros en el inicio del juego.
Vinicius contra Simeone, indignación en Real Madrid, Ester Expósito captada infraganti
6 de 26

A los 21 minutos fue captado Marcos Llorente de esta manera. Se desconoce lo que estaba pasando.
Vinicius contra Simeone, indignación en Real Madrid, Ester Expósito captada infraganti
7 de 26

El nigeriano Lookman se encargó de abrir el marcador en el derbi de Madrid y lo festejó con euforia.

Vinicius contra Simeone, indignación en Real Madrid, Ester Expósito captada infraganti
8 de 26

Fue un baile el que Atlético le puso a los merengues en el gol de Lookman.
Vinicius contra Simeone, indignación en Real Madrid, Ester Expósito captada infraganti
9 de 26

Vinicius tuvo su pelea con jugadores del Atlético de Madrid.

Vinicius contra Simeone, indignación en Real Madrid, Ester Expósito captada infraganti
10 de 26

En el inicio del segundo tiempo: Penal a favor del Real Madrid tras falta sobre Brahim Díaz.

Vinicius contra Simeone, indignación en Real Madrid, Ester Expósito captada infraganti
11 de 26

La falta penal sobre Brahim fue evidente dentro del área.
Vinicius contra Simeone, indignación en Real Madrid, Ester Expósito captada infraganti
12 de 26

A los 51 minutos, Vinicius transformó el penal en gol.

Vinicius contra Simeone, indignación en Real Madrid, Ester Expósito captada infraganti
13 de 26

Inmediatamente Real Madrid y Vinicius se volcaron al ataque.

Vinicius contra Simeone, indignación en Real Madrid, Ester Expósito captada infraganti
14 de 26

Ester Expósito fue vista en las gradas del Santiago Bernabéu apoyando al Real Madrid y en especial a Kylian Mbappé, quien se le ha vinculado de forma sentimental.
Vinicius contra Simeone, indignación en Real Madrid, Ester Expósito captada infraganti
15 de 26

Kylian Mbappé volvió a jugar en la Liga española con la camiseta del Real Madrid.

Vinicius contra Simeone, indignación en Real Madrid, Ester Expósito captada infraganti
16 de 26

Al minuto 56, Fede Valverde se hizo presente en el marcador demostrando su gran momento.

Vinicius contra Simeone, indignación en Real Madrid, Ester Expósito captada infraganti
17 de 26

Atlético de Madrid sorprendió con un golazo del argentino Nahuel Molina.

Vinicius contra Simeone, indignación en Real Madrid, Ester Expósito captada infraganti
18 de 26

El argentino Nahuel Molina celebró con euforia su golazo al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu.

Vinicius contra Simeone, indignación en Real Madrid, Ester Expósito captada infraganti
19 de 26

Y en el minuto 72, Vinicius se gastó un golazo para poner el definitivo 3-2 del Real Madrid ante Atlético.
Vinicius contra Simeone, indignación en Real Madrid, Ester Expósito captada infraganti
20 de 26

Vinicius se desató y celebró su golazo con la afición que llegó al estadio Santiago Bernabéu.

Vinicius contra Simeone, indignación en Real Madrid, Ester Expósito captada infraganti
21 de 26

Vinicius Júnior y Diego Pablo Simeone vivieron un episodio más de una rivalidad jugador-entrenador que viene desde un tiempo atrás.
Vinicius contra Simeone, indignación en Real Madrid, Ester Expósito captada infraganti
22 de 26

Las cámaras de Movistar Plus+ captaron como el ‘7′ madridista se marchó del campo riéndose y haciéndole gestos al entrenador rojiblanco. Simeone, por su parte, le advirtió al cuarto árbitro de lo que le había hecho el brasileño.
Vinicius contra Simeone, indignación en Real Madrid, Ester Expósito captada infraganti
23 de 26

Simeone denunció que Vinicius se estaba mofando.

Vinicius contra Simeone, indignación en Real Madrid, Ester Expósito captada infraganti
24 de 26

Vinicius terminó siendo el héroe del Real Madrid al marcar un doblete.

Vinicius contra Simeone, indignación en Real Madrid, Ester Expósito captada infraganti
25 de 26

La polémica aumentó en el tramo final tras una injusta expulsión sobre Fede Valverde, volante uruguayo del Real Madrid.
Vinicius contra Simeone, indignación en Real Madrid, Ester Expósito captada infraganti
26 de 26

"Esto es un escándalo, esto es una vergüenza, así se resume esta acción. Es una jugada clarísima de amarilla, es clamorosa, pero si recordamos lo que pasó en Pamplona podemos entender esto y por qué el VAR no le llama", dijeron n Real Madrid TV sobre la roja a Valverde.
Cargar más fotos