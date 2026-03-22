Vinicius contra Simeone, indignación en Real Madrid, Ester Expósito captada infraganti

Las imágenes más curiosas que dejó un polémico derbi entre Real Madrid y Atlético de Madrid en el estadio Santiago Bernabéu.
El Real Madrid se llevó un derbi para la historia este 22 de marzo tras imponerse 3-2 al Atlético de Madrid en un partido vibrante, lleno de emociones, giros inesperados y polémica hasta el último suspiro.
El 11 titular del Atlético de Madrid que mandó a la cancha Diego Simeone.
El histórico tenista español Rafael Nadal fue invitado de lujo para el derbi de Madrid.
Lunin fue el portero titular del Real Madrid como reemplazo del lesionado Courtois. El ucraniano salvó el tanto de los colchoneros en el inicio del juego.
A los 21 minutos fue captado Marcos Llorente de esta manera. Se desconoce lo que estaba pasando.
El nigeriano Lookman se encargó de abrir el marcador en el derbi de Madrid y lo festejó con euforia.
Fue un baile el que Atlético le puso a los merengues en el gol de Lookman.
Vinicius tuvo su pelea con jugadores del Atlético de Madrid.
En el inicio del segundo tiempo: Penal a favor del Real Madrid tras falta sobre Brahim Díaz.
La falta penal sobre Brahim fue evidente dentro del área.
A los 51 minutos, Vinicius transformó el penal en gol.
Inmediatamente Real Madrid y Vinicius se volcaron al ataque.
Ester Expósito fue vista en las gradas del Santiago Bernabéu apoyando al Real Madrid y en especial a Kylian Mbappé, quien se le ha vinculado de forma sentimental.
Kylian Mbappé volvió a jugar en la Liga española con la camiseta del Real Madrid.
Al minuto 56, Fede Valverde se hizo presente en el marcador demostrando su gran momento.
Atlético de Madrid sorprendió con un golazo del argentino Nahuel Molina.
El argentino Nahuel Molina celebró con euforia su golazo al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu.
Y en el minuto 72, Vinicius se gastó un golazo para poner el definitivo 3-2 del Real Madrid ante Atlético.
Vinicius se desató y celebró su golazo con la afición que llegó al estadio Santiago Bernabéu.
Vinicius Júnior y Diego Pablo Simeone vivieron un episodio más de una rivalidad jugador-entrenador que viene desde un tiempo atrás.
Las cámaras de Movistar Plus+ captaron como el ‘7′ madridista se marchó del campo riéndose y haciéndole gestos al entrenador rojiblanco. Simeone, por su parte, le advirtió al cuarto árbitro de lo que le había hecho el brasileño.
Simeone denunció que Vinicius se estaba mofando.
Vinicius terminó siendo el héroe del Real Madrid al marcar un doblete.
La polémica aumentó en el tramo final tras una injusta expulsión sobre Fede Valverde, volante uruguayo del Real Madrid.
"Esto es un escándalo, esto es una vergüenza, así se resume esta acción. Es una jugada clarísima de amarilla, es clamorosa, pero si recordamos lo que pasó en Pamplona podemos entender esto y por qué el VAR no le llama", dijeron n Real Madrid TV sobre la roja a Valverde.