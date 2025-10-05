¿Vinicius tiene novia? Destapan rumor de romance del brasileño con una sexy presentadora

Vinicius se encuentra en el centro de los rumores por un presunto romance con una conocida influencer y presentadora brasileña que ha sorprendido apareciendo en el estadio Santiago Bernabéu en el partido del Real Madrid vs Villarreal.
El crack brasileño se lució con un doblete para el triunfo del Real Madrid (3-1) contra el Villarreal por la octava jornada de la Liga Española 2025-2026.
El Bernabéu volvió a disfrutar del mejor Vinícius. Ante el Villarreal, el delantero brasileño jugó su mejor partido de la temporada, con doblete, penal y una expulsión provocada, para dejar claro que sigue siendo uno de los mejores jugadores del mundo.
Diarios españoles y brasileños informan que Vinicius podría estar vinculado sentimentalmente con una de las personalidades más reconocidas de Brasil.
Su nombre es Virginia Fonseca, una influencer y presentadora de TV brasileña, que causó revuelo al aparecer en el estadio Santiago Bernabéu durante la victoria de Real Madrid frente al Villarreal.
La presencia de Vinicius generó amplia repercusión mediática en Brasil, especialmente tras lucir una camiseta dedicada por Vinícius Júnior y celebrar sus dos goles desde la grada.
“Gol del Big Seven”, escribió tras la primera anotación del delantero. Más tarde, tras el segundo gol, publicó: “Otro gol del Big Seven, hay que respetarlo”.
La expresión “Big Seven” hace alusión al número de camiseta que utiliza Vinicius, quien además dedicó parte de su celebración a las cámaras con un “te amo” y un beso, generando confusión e intriga sobre a quién iba dirigido.
La asistencia de la presentadora e influencer brasileña-estadounidense coincidió con dos tantos de Vinícius. Según reportó el portal LeoDias semanas atrás, la conexión entre Fonseca y el futbolista ha sostenido la atención tanto de la prensa española como brasileña en las últimas semanas.
Fonseca confirmó que la camiseta que lució tenía una dedicatoria personal de Vinícius. En días anteriores, también mostró que residía en la casa del delantero, lo que representó el tercer viaje de la influencer a Madrid durante el último mes y medio. Estos hechos incrementaron las especulaciones sobre un posible vínculo sentimental entre ambos.
LeoDias había detallado previamente que Fonseca y Vinicius se reunieron a puertas cerradas recientemente en la capital española.
Fuentes del medio indicaron que el futbolista le envió un ramo de flores tras la cita, lo que reforzó especulaciones sobre la naturaleza de su relación.
En julio, la influencer participó de la fiesta de cumpleaños número 25 del delantero en Río de Janeiro.
Pese a los rumores, la oficina de prensa de Fonseca sostuvo: “No comenta la vida personal o sexual” de la presentadora y aclaró que su estadía en Europa corresponde a una visita entre amigos. Las fuentes de comunicación de Vinicius no ofrecieron comentarios al respecto, según publicaron medios brasileños y españoles.
Virginia Pimenta da Fonseca Serrão Costa, de 26 años, es una figura influyente en redes sociales y presentadora de televisión.
Nacida en Estados Unidos pero de raíces brasileñas, ha construido una sólida carrera en el mundo digital, siendo considerada una de las influencers más exitosas del país.
La vida privada de Virginia Fonseca quedó bajo observación en el último año tras la disolución de su matrimonio.
Virginia estuvo casada con el cantante Zé Felipe, hijo del reconocido artista Leonardo, con quien tuvo tres hijos: Maria Alice, Maria Flor y José Leonardo. La pareja se separó en 2025, y desde entonces Fonseca ha mantenido un perfil enfocado en su vida personal y profesional.
Desde el anuncio de la separación en mayo, Virginia Fonseca multiplicó sus apariciones públicas y viajes internacionales.
Por su parte, Vinicius Jr ha sido relacionado en el pasado con diversas figuras del espectáculo y la moda, aunque nunca oficializó ninguna relación ante la opinión pública.
Cabe destacar que no es la primera vez que se le relaciona con Vinicius, pues fue vista en la fiesta de cumpleaños del jugador en julio, lo que ya había despertado curiosidad entre sus seguidores.
El seguimiento mediático a este nuevo vínculo se intensifica en ambos países, mientras ni Fonseca ni Vinicius brindan confirmación alguna sobre la existencia de una relación sentimental.
La química que los seguidores perciben entre Vinicius y Virginia Fonseca sigue alimentando la posibilidad de un nuevo romance en el horizonte.
Virginia Fonseca estuvo presente en Madrid y se fotografió con otras tres amigas.