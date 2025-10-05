  1. Inicio
¿Vinicius tiene novia? Destapan rumor de romance del brasileño con una sexy presentadora

El delantero del Real Madrid es vinculado con una hermosa presentadora y causa revuelo en Brasil.

¿Vinicius tiene novia? Destapan rumor de romance del brasileño con una sexy presentadora
1 de 24

Vinicius se encuentra en el centro de los rumores por un presunto romance con una conocida influencer y presentadora brasileña que ha sorprendido apareciendo en el estadio Santiago Bernabéu en el partido del Real Madrid vs Villarreal.
¿Vinicius tiene novia? Destapan rumor de romance del brasileño con una sexy presentadora
2 de 24

El crack brasileño se lució con un doblete para el triunfo del Real Madrid (3-1) contra el Villarreal por la octava jornada de la Liga Española 2025-2026.
¿Vinicius tiene novia? Destapan rumor de romance del brasileño con una sexy presentadora
3 de 24

El Bernabéu volvió a disfrutar del mejor Vinícius. Ante el Villarreal, el delantero brasileño jugó su mejor partido de la temporada, con doblete, penal y una expulsión provocada, para dejar claro que sigue siendo uno de los mejores jugadores del mundo.
¿Vinicius tiene novia? Destapan rumor de romance del brasileño con una sexy presentadora
4 de 24

Diarios españoles y brasileños informan que Vinicius podría estar vinculado sentimentalmente con una de las personalidades más reconocidas de Brasil.
¿Vinicius tiene novia? Destapan rumor de romance del brasileño con una sexy presentadora
5 de 24

Su nombre es Virginia Fonseca, una influencer y presentadora de TV brasileña, que causó revuelo al aparecer en el estadio Santiago Bernabéu durante la victoria de Real Madrid frente al Villarreal.
¿Vinicius tiene novia? Destapan rumor de romance del brasileño con una sexy presentadora
6 de 24

La presencia de Vinicius generó amplia repercusión mediática en Brasil, especialmente tras lucir una camiseta dedicada por Vinícius Júnior y celebrar sus dos goles desde la grada.
¿Vinicius tiene novia? Destapan rumor de romance del brasileño con una sexy presentadora
7 de 24

“Gol del Big Seven”, escribió tras la primera anotación del delantero. Más tarde, tras el segundo gol, publicó: “Otro gol del Big Seven, hay que respetarlo”.
¿Vinicius tiene novia? Destapan rumor de romance del brasileño con una sexy presentadora
8 de 24

La expresión “Big Seven” hace alusión al número de camiseta que utiliza Vinicius, quien además dedicó parte de su celebración a las cámaras con un “te amo” y un beso, generando confusión e intriga sobre a quién iba dirigido.
¿Vinicius tiene novia? Destapan rumor de romance del brasileño con una sexy presentadora
9 de 24

La asistencia de la presentadora e influencer brasileña-estadounidense coincidió con dos tantos de Vinícius. Según reportó el portal LeoDias semanas atrás, la conexión entre Fonseca y el futbolista ha sostenido la atención tanto de la prensa española como brasileña en las últimas semanas.
¿Vinicius tiene novia? Destapan rumor de romance del brasileño con una sexy presentadora
10 de 24

Fonseca confirmó que la camiseta que lució tenía una dedicatoria personal de Vinícius. En días anteriores, también mostró que residía en la casa del delantero, lo que representó el tercer viaje de la influencer a Madrid durante el último mes y medio. Estos hechos incrementaron las especulaciones sobre un posible vínculo sentimental entre ambos.
¿Vinicius tiene novia? Destapan rumor de romance del brasileño con una sexy presentadora
11 de 24

LeoDias había detallado previamente que Fonseca y Vinicius se reunieron a puertas cerradas recientemente en la capital española.
¿Vinicius tiene novia? Destapan rumor de romance del brasileño con una sexy presentadora
12 de 24

Fuentes del medio indicaron que el futbolista le envió un ramo de flores tras la cita, lo que reforzó especulaciones sobre la naturaleza de su relación.
¿Vinicius tiene novia? Destapan rumor de romance del brasileño con una sexy presentadora
13 de 24

En julio, la influencer participó de la fiesta de cumpleaños número 25 del delantero en Río de Janeiro.
¿Vinicius tiene novia? Destapan rumor de romance del brasileño con una sexy presentadora
14 de 24

Pese a los rumores, la oficina de prensa de Fonseca sostuvo: “No comenta la vida personal o sexual” de la presentadora y aclaró que su estadía en Europa corresponde a una visita entre amigos. Las fuentes de comunicación de Vinicius no ofrecieron comentarios al respecto, según publicaron medios brasileños y españoles.
¿Vinicius tiene novia? Destapan rumor de romance del brasileño con una sexy presentadora
15 de 24

Virginia Pimenta da Fonseca Serrão Costa, de 26 años, es una figura influyente en redes sociales y presentadora de televisión.

¿Vinicius tiene novia? Destapan rumor de romance del brasileño con una sexy presentadora
16 de 24

Nacida en Estados Unidos pero de raíces brasileñas, ha construido una sólida carrera en el mundo digital, siendo considerada una de las influencers más exitosas del país.
¿Vinicius tiene novia? Destapan rumor de romance del brasileño con una sexy presentadora
17 de 24

La vida privada de Virginia Fonseca quedó bajo observación en el último año tras la disolución de su matrimonio.
¿Vinicius tiene novia? Destapan rumor de romance del brasileño con una sexy presentadora
18 de 24

Virginia estuvo casada con el cantante Zé Felipe, hijo del reconocido artista Leonardo, con quien tuvo tres hijos: Maria Alice, Maria Flor y José Leonardo. La pareja se separó en 2025, y desde entonces Fonseca ha mantenido un perfil enfocado en su vida personal y profesional.
¿Vinicius tiene novia? Destapan rumor de romance del brasileño con una sexy presentadora
19 de 24

Desde el anuncio de la separación en mayo, Virginia Fonseca multiplicó sus apariciones públicas y viajes internacionales.

¿Vinicius tiene novia? Destapan rumor de romance del brasileño con una sexy presentadora
20 de 24

Por su parte, Vinicius Jr ha sido relacionado en el pasado con diversas figuras del espectáculo y la moda, aunque nunca oficializó ninguna relación ante la opinión pública.
¿Vinicius tiene novia? Destapan rumor de romance del brasileño con una sexy presentadora
21 de 24

Cabe destacar que no es la primera vez que se le relaciona con Vinicius, pues fue vista en la fiesta de cumpleaños del jugador en julio, lo que ya había despertado curiosidad entre sus seguidores.
¿Vinicius tiene novia? Destapan rumor de romance del brasileño con una sexy presentadora
22 de 24

El seguimiento mediático a este nuevo vínculo se intensifica en ambos países, mientras ni Fonseca ni Vinicius brindan confirmación alguna sobre la existencia de una relación sentimental.
¿Vinicius tiene novia? Destapan rumor de romance del brasileño con una sexy presentadora
23 de 24

La química que los seguidores perciben entre Vinicius y Virginia Fonseca sigue alimentando la posibilidad de un nuevo romance en el horizonte.
¿Vinicius tiene novia? Destapan rumor de romance del brasileño con una sexy presentadora
24 de 24

Virginia Fonseca estuvo presente en Madrid y se fotografió con otras tres amigas.
