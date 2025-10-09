Vinicius, terminado por su novia por increíble motivo y pide perdón: "No respondí de la mejor manera"

Vinicius tuvo palabras de elogios para la influencer: "Virginia es una mujer increíble, una madre admirable y alguien a quien siento un enorme cariño y respeto. Desde que nos conocimos, ha venido a Madrid tres veces a verme, dejando atrás su rutina, sus compromisos y su vida solo para estar conmigo. Conocí a una madre admirable y a una pareja increíble", dijo.