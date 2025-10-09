Vinicius, terminado por su novia por increíble motivo y pide perdón: "No respondí de la mejor manera"

Vinicius está en el ojo del huracán tras ser señalado de ser culpable de la ruptura del noviazgo que tenía con bella mujer: El brasileño aceptó su error al extremo de pedir perdón.
No hay respiro para Vinicius Júnior. En menos de 24 horas, el jugador del Real Madrid ha acaparado titulares por motivos que nada tienen que ver con su destreza en el fútbol.
Virginia Fonseca es el nombre de la dama con la que Vinicius estaba teniendo una relación sentimental, pero todo se vino abajo por la culpa del propio jugador brasileño.
Virginia Fonseca, que estuvo casada con el cantante Zé Felipe, viajó a Madrid para animar a Vinicius en el Santiago Bernabéu en el partido contra el Villarreal.
Virginia Fonseca, presentadora de televisión, empresaria e influencer brasileño-estadounidense, había mostrado interés por la estrella del Real Madrid después de su separación del exmarido Ze Felipe.
La pareja comenzó a hablar y a encontrarse, y Fonseca incluso estuvo presente en el Santiago Bernabéu durante la victoria 3-1 del Madrid sobre el Villarreal el pasado fin de semana, luciendo una camiseta de Vinícius Júnior.
Sin embargo, la influencer de 26 años confirmó al medio brasileño Leo Dias que su romance había llegado a su fin tras la filtración de conversaciones de Vinícius con otras mujeres.
Virginia no perdonó a Vinicius luego de que filtraron picantes mensajes de Vinicius con otra chica y al final la influencer tomó la decisión de cortar la relación con el brasileño.
Al parecer el motivo de la ruptura, tal y como declaró la publicista de Virginia Fonseca a G1, son unas supuestas capturas de pantalla de conversaciones del futbolista del Real Madrid con modelos.
Vinicius, ante la trascedencia que ha tenido esta noticia en Brasil, ha publicado un comunicado en el que se disculpa con Virgina Fonseca.
“No me avergüenza admitir que fui descuidado, que no respondí de la mejor manera posible y que la decepcioné. Por eso, quiero pedir disculpas públicamente, con el corazón abierto, porque entendí que una verdadera relación sólo existe cuando hay respeto, confianza y transparencia”, expresó Vinicius mediante comunicado que compartió en sus redes sociales oficiales.
"Todos pasamos por momentos que nos hacen reflexionar y crecer. Recientemente viví una situación que me hizo darme cuenta de actitudes que no representan quién quiero ser ni el tipo de relaciones que deseo construir", indicó el atacante brasileño.
Vinicius tuvo palabras de elogios para la influencer: "Virginia es una mujer increíble, una madre admirable y alguien a quien siento un enorme cariño y respeto. Desde que nos conocimos, ha venido a Madrid tres veces a verme, dejando atrás su rutina, sus compromisos y su vida solo para estar conmigo. Conocí a una madre admirable y a una pareja increíble", dijo.
"Por eso, quiero pedir disculpas públicamente, con el corazón abierto, porque entendí que una verdadera relación sólo existe cuando hay respeto, confianza y transparencia", señaló Vinicius.
Vinicius no pierde las esperanzas de que Virginia lo perdone: "La idea ahora es reiniciarlo todo. Sin mentiras, sin peleas, sin máscaras. Con mucho amor, cariño y respeto", cerró diciendo.
Por ahora se desconoce si Virginia perdonará a Vinicius, pero decidió hacerse a un costado tras filtrarse mensajes del jugador con otras chicas.
Virginia Pimenta da Fonseca Serrão Costa, de 26 años, es una de las influencers más populares de Brasil. Nació en Estados Unidos, aunque creció en Brasil, país donde ha desarrollado su carrera como creadora de contenido, empresaria y presentadora de televisión.
Es madre de tres hijos -Maria Alice, Maria Flor y José Leonardo- fruto de su anterior matrimonio con el cantante Zé Felipe, hijo del reconocido artista Leonardo.
Con más de 52 millones de seguidores en Instagram, 38 millones en TikTok y casi 12 millones en YouTube, Virginia se ha consolidado como una figura clave en el panorama digital brasileño
Su contenido gira en torno a su vida cotidiana, su faceta como madre y sus proyectos personales.
Virginia Fonseca ha construido un imperio digital basado en la cercanía con su público. Su estilo de vida, sus momentos familiares y su forma de abordar la maternidad forman parte de su día a día en redes
Su éxito se debe, en gran parte, a su habilidad para conectar con la audiencia desde la naturalidad. Comparte desde rutinas diarias hasta proyectos profesionales, convirtiéndose en un referente para muchas mujeres jóvenes en Brasil.