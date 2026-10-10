Vinicius recibe la peor noticia para al Clásico ante Barcelona tras su insólita expulsión

El acta recoge que el tirón de pelo al adversario se produjo "sin estar el balón en disputa entre ellos", con lo que, si el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol lo interpreta así, Vinícius sería baja tanto en el próximo encuentro, el domingo que viene contra el Sevilla, como el siguiente, el 25 de octubre ante el Barcelona.