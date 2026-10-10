Vinicius recibe la peor noticia para al Clásico ante Barcelona tras su insólita expulsión

La presencia de Vinicius en el Clásico del Real Madrid contra el Barcelona peligra luego de lo que hizo en el partido ante el Villarreal en el que fue expulsado.
Vinicius fue protagonista desde antes del partido contra el Villarreal ya que José Mourinho decidió dejarlo en el banco de suplentes de inicio y sorprendió a todos.
El brasileño, que comenzó el partido en el banquillo por primera vez esta temporada, ingresó en el terreno de juego durante la segunda parte y fue protagonista de una de las acciones más polémicas del encuentro.
En el minuto 72, Vinicius marcó el que parecía ser el segundo gol del Real Madrid en un contragolpe. Se desató la locura y hasta Mourinho corrió a celebrar con el brasileño.
Pero el árbitro Isidro Díaz de Mera, después de revisar la jugada en el monitor a instancias del VAR, anuló el gol de Vinicius por un tirón de pelo del atacante al canadiense Nathan Saliba.
Viniciu en su intento de quitarse de encima al jugador del Villarreal le tiró del pelo y eso provocó que su gol fuera anulado.
El árbitro Isidro Díaz de Mera le mostró la tarjeta roja directa a Vinicius ante la sorpresa del futbolista brasileño.
La decisión provocó las protestas del futbolista, que tuvo que ser contenido por varios de sus compañeros antes de abandonar el terreno de juego. Su expulsión obligó al Real Madrid a disputar con diez jugadores el tramo final del encuentro, en el que el Villarreal buscó sin éxito el empate.
En el acta, el árbitro del partido de este sábado, Isidro Díaz de Mera, explica que, en el minuto 73, Vinícius fue expulsado "por tirar del pelo a un adversario, con el balón en juego, sin estar el balón en disputa entre ellos".
El Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol explica en el artículo 121, en referencia a la "expulsión directa", que ésta "acarreará la imposición de la sanción de suspensión durante, al menos, un partido, salvo que el hecho fuere constitutivo de infracción de mayor gravedad, con la accesoria pecuniaria correspondiente".
Y agrega: "En aquellos casos en que la expulsión del terreno de juego se deba a situaciones en que el/la futbolista no hubiera tenido posibilidad de disputar el balón, la suspensión será de, al menos, dos partidos".
El acta recoge que el tirón de pelo al adversario se produjo "sin estar el balón en disputa entre ellos", con lo que, si el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol lo interpreta así, Vinícius sería baja tanto en el próximo encuentro, el domingo que viene contra el Sevilla, como el siguiente, el 25 de octubre ante el Barcelona.
Además, en el acta, Isidro Díaz de Mera añade tras la expulsión: "Estando el juego detenido, Vinicius, después de haber sido expulsado y encontrándose aún en el terreno de juego, siguió protestando mi decisión, a voz en grito, dirigiéndose a la zona donde me encontraba con actitud agresiva, teniendo que ser sujetado por compañeros de su equipo, sin poder apreciar ninguna expresión concreta".
El Código Disciplinario de la RFEF indica en su artículo 124: "Dirigirse a los/as árbitros/as, directivos/as o autoridades deportivas en términos o con actitudes de menosprecio o de desconsideración siempre que la acción no constituya falta más grave, se sancionará con suspensión de dos a tres partidos o por tiempo de hasta un mes".
Además, el artículo 126 explica que "pronunciar términos o expresiones atentatorios al decoro o a la dignidad o emplear gestos o ademanes que, por su procacidad, se tengan en el concepto público como ofensivos se sancionará con suspensión de uno a tres partidos o por tiempo de hasta un mes".
Y en el artículo 127 expone que "protestar al/a la árbitro/as principal, a los/as asistentes/as o al/la cuarto/a árbitro/a, siempre que no constituya falta más grave, se sancionará con suspensión de dos a tres partidos o por tiempo de hasta un mes".
Vinicius Júnior pidió perdón a sus compañeros y a la afición madridista después de ser expulsado con tarjeta roja directa ante Villarreal. "La alegría sigue... Perdón a mi equipo y la afición", escribió en su cuenta oficial de Instagram.
Vinicius volvió a pronunciarse poco después compartiendo una nueva publicación en sus historias de Instagram. Mostró su malestar con el trato arbitral que, a su juicio, recibe de forma reiterada. “Y el que recibe amarilla y roja siempre es Vinicius, qué vergüenza”, aparecía escrito en un montaje con varias imágenes de acciones de distintos partidos en las que, a su entender, no fue amonestado ningún rival por entradas o golpes sobre él.