Deportistas afectados tras sismos en Venezuela: ex del Barcelona, entre víctimas

En medio de la tragedia, una de las noticias que más esperanza ha despertado es la del delantero de la selección venezolana Sub-20, Yimvert Berroterán. El joven futbolista fue hallado con vida entre los restos de una estructura colapsada y, de acuerdo con los equipos de emergencia, se encuentra en buen estado de salud mientras los rescatistas trabajan para lograr su liberación.