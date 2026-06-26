Annie Córdova sube la temperatura con sexys fotos en vacaciones con Luis Palma en Grecia

El futbolista hondureño Luis Palma está aprovechando al máximo las vacaciones veraniegas en Grecia junto a su bella esposa Annie Córdova, quien subió la temperatura en las redes sociales con sus fotos en traje de baño.
La pareja celebró en este mes de junio su segundo aniversario de matrimonio con unas vacaciones en Grecia.
Luis Palma y Annie Córdova se casaron en los primeros días de junio de 2024 tras varios años de noviazgo y hoy disfrutan juntos de su vida en Europa.
El extremo hondureño del Lech Poznań en Polonia se dio una escapada a Grecia para recuperar energía de la gran temporada que vivió con su equipo, con el que salió campeón de la Liga polaca.
Luis Palma y su esposa vacacionan en Paros, una isla griega en el mar Egeo que es conocida por sus playas y pueblos tradicionales.
El futbolista de la Selección de Honduras con un look relajado de verano para disfrutar de todas los lujos en las vacaciones en Grecia, lugar en el que ya vivió el año pasado.
Annie Córdova ha encendido las redes sociales en las últimas horas con varias fotografías luciendo muy sexy y bella en estas vacaciones.
La esposa del jugador catracho ha arrasado y ha generado gran revuelo en las redes sociales con estas imágenes.
Las imágenes de Annie Córdova circularon rápidamente en las distintas plataformas y fueron tomadas en la isla de Paros, Grecia.
Este lugar destaca por sus playas de aguas cristalinas, formaciones rocosas y ambiente relajado, siendo un destino muy visitado por turistas de todo el mundo.
En las publicaciones, Córdova aparece disfrutando de un día soleado a bordo de un yate, luciendo un traje de baño rosado
Relajada y disfrutando de un día de playa la bella esposa del futbolista hondureño se la pasa en sus vacaciones.
Annie Córdova es una bella chica que disfruta mucho de la playa, así lo hace en su natal La Ceiba.
Annie Córdova también ha podido disfrutar de las atracciones de la isla con pueblos tradicionales.
Las imágenes ha generado diversas reacciones en redes sociales dejando comentarios de admiración.
"Diosa hermosa", "Me encanta", "Toda una diva, siempre bella" y "Te entiendo Palma", son algunos de los cometarios que han provocado las sexys fotos de Annie Córdova.
La esposa del jugador hondureño del Lech Poznań comparte viajes y estilo de vida, ganando notoriedad en redes deportivas y de entretenimiento.
Annie Córdova también le ha gustado el modelaje y en sus redes sociales destaca sus fotografías.