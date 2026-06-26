Agenda: ¿Qué hacer este fin de semana en San Pedro Sula?

La Capital Industrial sigue de feria y este fin de semana la agenda musical es extensa y muy variada. Desde presentaciones con música tropical hasta homenajes a artistas de rock. Los principales bares, restaurantes y recintos como Expocentro, Campo Agas y la Plaza Juniana tienen preparados varios shows para el deleite de los sampedranos. Pero no todo es música y baile, también hay opciones culturales para toda la familia en el Museo de Antropología e Historia, otro lugar icónico de San Pedro Sula
CHICAS ROLAND. Las bellas y consentidas de Honduras se presentarán este viernes 26 a partir de las 8: 00 pm en la Tarima Colonial del Campo Agas. La entrada general al recinto tiene un valor de L50
SUNDAY MUSIC EN JUNGLA BREWING. Una tarde de buena cerveza y una propuesta musical variada. Eduardo Umanzor, Puntos Suspensivos, Los Xheles, Los Baby Showers, entre otros, tocan en Jungla Brewing Company a partir de las 4:00 pm. este domingo 28 de junio.
Este sábado se arma la fiesta en la Plaza Juniana de la 105 Brigada con artistas como Kazzabe, Kilómetro 7, El Chevo y DJ Dee Espinal.
RINCÓN DEL CUENTO EN EL MUSEO DE ANTROPOLOGÍA. Doris Sandoval y Marlon Quan contarán interesantes historias para los más pequeños, y así fomentar su amor por la lectura. Este sábado de 10:00 am a 11:00 am en el Museo de Antropología. Entrada gratis.
NOCHE DE REINA EN EXPOCENTRO. Asiste a Expocentro y conoce a las candidatas de Miss Universo Honduras y disfruta de una noche llena de belleza, ambiente y entretenimiento. A partir de las 5: 00 pm. Entrada general L50.