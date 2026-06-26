Agenda: ¿Qué hacer este fin de semana en San Pedro Sula?

La Capital Industrial sigue de feria y este fin de semana la agenda musical es extensa y muy variada. Desde presentaciones con música tropical hasta homenajes a artistas de rock. Los principales bares, restaurantes y recintos como Expocentro, Campo Agas y la Plaza Juniana tienen preparados varios shows para el deleite de los sampedranos. Pero no todo es música y baile, también hay opciones culturales para toda la familia en el Museo de Antropología e Historia, otro lugar icónico de San Pedro Sula