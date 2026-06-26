Taisha Urias rompe el silencio y aclara los motivos de su separación matrimonial

La primera escena está ambientada en la cocina de su vivienda y fue grabada el 26 de marzo de 2026. En ella se observa una discusión en la que el hombre insulta a la creadora de contenido frente a sus dos hijas:

"Te podés morir maldita pe**a, hija de pu**. Te podés morir, te deseo lo peor que pueda existir en esta tierra.Te lo deseo maldita"."Ya lo tengo, ya lo vivo", le responde Taisha. "Ya lo vivo con vos".