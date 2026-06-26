Taisha Urias rompe el silencio y aclara los motivos de su separación matrimonial

Tras varias semanas de acoso en plataformas digitales y especulaciones sobre los motivos de su ruptura matrimonial, la artista del maquillaje y creadora de contenido hondureña Taisha Urias compartió anoche un testimonio que ha generado amplia reacción en redes sociales.
Taisha Urías contrajo matrimonio en mayo de 2021. La celebración se llevó a cabo en los jardines del Hotel Hilton Princess de San Pedro Sula, donde oficializaron su unión a través de ceremonias civil y religiosa. Con su esposo procrearon dos hijas, una de cinco años y la menor de dos. Lamentablemente lo que un día fue un matrimonio feliz se encuentran enmedio de una disputa legal.
"Después del silencio: mi testimonio. Una decisión que transformó la vida de mis hijas", así inicia el relato en una secuencia de cuatro videos publicados en su cuenta de TikTok por la maquilladora y creadora de contenido.
En pocas horas, el material se volvió viral tras exponer, según su versión, situaciones de violencia doméstica dentro de su matrimonio, en presencia de sus dos hijas menores, de cinco y dos años.
“Hago este video con la única intensión de llegar a influir en la vida de muchas mujeres que al igual que yo día con día salimos a trabajar y sacar adelante a nuestros hijos, y te hablo el día de hoy como víctima pero también como testimonio y también como ejemplo para decirte que si podés llegar a salir de un lugar que no te hace feliz luego de muchos y años viviendo un infierno me separé de la persona que una vez juré amar, de la persona que juró amarme y respetarme por el resto de mi vida".
Hay suposiciones, hay muchas cosas que se están diciendo actualmente en redes sociales pero el día de hoy te vengo a contar la verdadera razón y el por qué decidí separarme de esta persona. Cabe mencionar que mi contenido jamás ha sido dirigido a polémicas y controversias y a verme metida a este tipo de dimes que te diré al contrario mi contenido siempre ha sido dirigido a inspirar a muchas otras personas”.
“Te voy a mostrar con evidencias la verdadera razón por la cual yo decido divorciarme e irme de un lugar donde ya no tenía paz, en un lugar donde ya no se me respetaba, donde solo se me humillaba, se me insultaba y se me maldecía”.
Posteriormente, Urias publicó una serie de videos en los que, según su testimonio, se evidencian episodios de abuso físico, verbal y psicológico por parte de su esposo.
La primera escena está ambientada en la cocina de su vivienda y fue grabada el 26 de marzo de 2026. En ella se observa una discusión en la que el hombre insulta a la creadora de contenido frente a sus dos hijas:
"Te podés morir maldita pe**a, hija de pu**. Te podés morir, te deseo lo peor que pueda existir en esta tierra.Te lo deseo maldita"."Ya lo tengo, ya lo vivo", le responde Taisha. "Ya lo vivo con vos".
En otro video, se observa al agresor golpeando con las manos y cojines del sillón a su hija mayor, de cinco años de edad, mientras le reclama por su llanto.
En una tercera escena aparece el esposo de Taisha con una faja en la mano, increpando a Urias y culpándola de la mala conducta de la menor.
En otro fragmento, el hombre expresa comentarios descalificativos hacia su situación personal y financiera. Urias responde:
"Mientras tenga vida, tenga salud, un talento en mis manos donde sea empiezo de cero".
Posteriormente, Taisha Urias explica en primera persona: “así es amiga, lo que acabas de ver es lo que viví, lo que sufrí, lo que calle por mucho tiempo, lo que no publiqué, lo que no veías en mis redes sociales, esa era la intimidad de mi hogar, la intimidad de mi matrimonio, lo que aparentaba, lo que guardé por bastante tiempo por miedo a que esta persona sea capaz de hacerme cualquier cosas. Mis hijas y yo fuimos violentadas no solo físicamente, sino emocionalmente, económicamente también, lo que ustedes ya saben que es evidente, lo que es muy obvio lo que me han dicho en sus comentarios anteriores también es cierto...”
En su testimonio, la creadora de contenido afirma que decidió hablar tras un proceso prolongado de violencia psicológica, miedo y amenazas, y que actualmente continúa recibiendo acoso en redes sociales.
Urias sostiene que la decisión de denunciar y acudir a instituciones se produjo tras episodios de manipulación psicológica y hechos que, según su versión, afectaron también a sus hijas.
“El día que él le puso una mano a mi hija... ese día fue lo que marcó un antes y un después”, expresa.
La creadora de contenido también afirma haber atravesado violencia emocional y económica, y menciona haber iniciado procesos legales, incluyendo una orden de alejamiento.
En un último video, se observa la intervención de agentes policiales en el domicilio, en el contexto de la ejecución de una medida judicial vinculada a una denuncia por violencia doméstica, según lo relatado en la publicación.
Urias concluye su testimonio señalando que decidió hacerlo público como una forma de respaldo y advertencia:
“Entonces por eso tomé la decision porque la violencia continua porque ya se hizo lo que se tenía que hacer, y quiero dejar como evidencia este video en caso de que algo llegue a sucederme”.
El caso ha generado debate en redes sociales. En Honduras, organizaciones como el Centro de Derechos de Mujeres (CDM) han documentado altos niveles de violencia doméstica. Asimismo, se reportan entre 20,000 y 25,000 denuncias anuales, con altos niveles de impunidad.
Entre las líneas de apoyo disponibles en el país se encuentran la Línea 114 “Vivir sin Miedo”; el Sistema Nacional de Emergencias, la Línea 143; la Oficina Municipal de la Mujer (OMM); el CONADEH (3297-6250) y consultorios jurídicos universitarios.