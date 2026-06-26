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Horóscopo de hoy, 26 de junio, predicciones de cada signo zodiacal

Descubre gratis qué le espera en salud, amor y dinero a cada uno de los signos.

  • Actualizado: 26 de junio de 2026 a las 00:00 -
  • Agencia EFE
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Profesionalmente, recibirás buenas noticias.

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ARIES (21 de marzo - 20 de abril). No olvides llevar a cabo revisiones médicas con las que estar al día y conocer tus puntos más débiles. Acude al dentista y vigila es estrés porque a la larga puedes pagar los descuidos actuales.

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TAURO (21 abril - 20 mayo). Buscarás reposo en lo familiar y cotidiano después de una jornada agotadora de trabajo. Encontrarás en el ámbito más íntimo, la armonía necesaria para recuperar la serenidad y la calma que tanta falta te hacen.

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GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Percibes desde hace tiempo unos cambios en tu relación sentimental y parece que ahora van a afectarte directamente. Si estás realmente interesado en seguir adelante, apela a tu lado más dialogante porque puedes arreglar las cosas.

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CÁNCER (22 junio - 22 julio). Conflictos familiares que no verán resueltos con la facilidad deseada; tendrás que dedicar gran parte de tu tiempo a remediarlos, y te verás obligado a suspender citas y compromisos que te apetecían.

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LEO (23 julio - 22 agosto). Te gustará hoy probar a jugar en el terreno sentimental, por ejemplo, con citas sorpresas con tu pareja; te vendrá muy bien poner algo de pimienta en tu relación, que podría haber entrado en una fase de apatía.

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VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Tu afán de protagonismo te puede perjudicar en el entorno laboral, ya que puedes provocar muchas envidias entre tus compañeros. Las relaciones de afectivas pasan por un buen momento, pero no debes descuidarlas. Utiliza más la imaginación.

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LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). El trabajo puede resultarte agotador y fatigoso; debes darte un tiempo antes de tomar decisiones precipitadas que afecten a tu futuro. Hoy te apetecerá algo especial que saque de la rutina y aceptarás una invitación a algún tipo de evento.

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ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). No conviene que utilices tu refinada inteligencia para demostrar que los demás cometen fallos. Puede volverse contra ti, aparte de ser una actitud algo miserable que no va con tu forma de ser.

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SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Se presentarán a los Sagitario posibilidades de relaciones sentimentales realmente novedosas, que podrían acabar en amor si están dispuestos a cambiar sus esquemas mentales y de valores ante personas realmente excepcionales.

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CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Un miembro de tu familia pensará en ti para un trabajo que te reportará beneficios. Estás en muy buena racha y puedes alcanzar metas muy prometedoras. La persona amada puede sorprenderte con una noticia que te dejará descolocado.

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ACUARIO (22 enero - 21 febrero). En el amor es en el único terreno en el que podrías tener movimiento en estos días, pero será justamente lo que te apetezca, ya que atraviesas momentos de gran vitalidad que desearás aprovechar.

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PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Se te presenta un día más bien gris de manera general, tanto en el trabajo, en los estudios o en tu actividad habitual, pero presta atención, porque encontrarás una perla en algún trato personal que servirá para alegrarte la jornada.

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