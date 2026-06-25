Burro tendrá su propia película y ya revelaron su fecha de estreno

El universo de "Shrek" continúa expandiéndose. Universal Pictures y DreamWorks Animation confirmaron oficialmente que Burro, el carismático compañero del ogro más famoso del cine, protagonizará su primera película en solitario, una producción que promete responder una de las preguntas más curiosas de los fanáticos: ¿cómo adquirió la capacidad de hablar?
El esperado largometraje llegará a los cines el 30 de junio de 2028 y se convertirá en el siguiente gran capítulo de una de las franquicias animadas más exitosas de todos los tiempos. La historia estará centrada en los orígenes del personaje y profundizará en aspectos de su vida que nunca antes habían sido explorados.
Para alegría de los seguidores, Eddie Murphy volverá a prestar su voz al simpático Burro, personaje al que ha dado vida desde el estreno de "Shrek" en 2001. El actor ya había adelantado hace algunos meses que el proyecto estaba en desarrollo, aunque ahora el estudio confirmó oficialmente su lanzamiento.
En una entrevista concedida durante la promoción de "Beverly Hills Cop: Axel F", Murphy reveló que la cinta también mostrará parte de la vida familiar del personaje, incluyendo a su peculiar esposa dragona y a sus hijos, mitad burro y mitad dragón.
"Burro va a tener su propia película, su propia pequeña historia con su esposa dragona y sus hijos... Han escrito esta historia divertida", comentó el actor, despertando desde entonces la expectativa de millones de admiradores.
La dirección estará en manos de Charlie Bean, reconocido por su trabajo en "The Lego Batman Movie" y la versión de acción real de "Lady and the Tramp". La producción será liderada por Rebecca Huntley, quien también participó en "Kung Fu Panda 4" y "The Bad Guys", mientras que Matt Flynn asumirá el rol de codirector.
La nueva aventura llegará apenas un año después del estreno de "Shrek 5", previsto para el 30 de junio de 2027. Esa producción marcará el esperado regreso de Mike Myers, Cameron Diaz y Eddie Murphy como las voces originales de Shrek, Fiona y Burro, respectivamente, además de incorporar a Zendaya al elenco.
Desde su debut hace más de dos décadas, "Shrek" revolucionó el cine de animación al presentar una divertida reinterpretación de los cuentos clásicos. Su humor, personajes memorables y referencias dirigidas tanto a niños como adultos la convirtieron rápidamente en un fenómeno mundial.
El éxito comercial también ha sido extraordinario. La primera entrega recaudó cerca de 500 millones de dólares en taquilla y, además, hizo historia al obtener el primer Premio Óscar a Mejor Película Animada. Posteriormente llegaron "Shrek 2", "Shrek tercero" y "Shrek para siempre", consolidando una de las sagas más rentables de DreamWorks.
El universo cinematográfico continuó creciendo con las películas protagonizadas por "El gato con botas", que también conquistaron al público y aportaron cerca de mil millones de dólares en ingresos. En conjunto, toda la franquicia de "Shrek" supera los cuatro mil millones de dólares recaudados en los cines de todo el mundo.