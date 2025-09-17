Usain Bolt se queda sin aliento: El impactante declive del famoso deportista

Usain Bolt por muchos años fue considerado como el hombre más veloz del mundo y en las últimas horas ha generado revuelo con una confesión que hizo sobre su vida .
Usain Bolt aún ostenta los récords mundiales de los 100 y 200 metros y el relevo 4x100 metros, siendo considerado como una leyenda del atletismo.
Bolt es ampliamente considerado como el mejor velocista de la historia. Ostenta once títulos mundiales y ocho olímpicos como velocista, además posee los récords mundiales de los 100 y 200 m lisos, y la carrera de relevos 4×100 con el equipo jamaicano.
Usain Bolt actualmente tiene 39 años y su condición física no es la misma que cuando alumbraba al mundo entero con una superioridad física casi insultante respecto a sus contrincantes, que le permitía incluso relajarse en los últimos metros de carrera y gracias a la que consiguió 8 oros olímpicos y 11 Mundiales
Precisamente, Bolt es uno de los atractivos de las pruebas que se están celebrando en Tokio, aunque si se ha convertido en noticia es por una interesante reflexión acerca de cómo ha cambiado su estado desde su era dorada.
Al preguntarle sobre qué hacía en su día a día ahora que tiene todo el tiempo libre que quiera, el jamaicano confirmaba que se dedica a relajarse.
"Normalmente, me despierto a tiempo para ver a los niños irse a la escuela. Y luego depende; si no tengo nada que hacer, simplemente me relajo. A veces hago ejercicio si estoy de buen humor", señaló Usain Bolt al señalar lo que hace en su tiempo libre.
El jamaiquino señaló que prefiere quedarse en casa haciendo planes sencillos, como el resto de mortales: "Veo series hasta que los niños regresan. Paso un tiempo hasta que comienzan a molestarme y me voy. Luego veo películas o hago Lego", aseguró.
Lo más impactante, aunque puede que respondiese con ironía dadas las risas que acompañaron sus palabras, fue cuando comentó de qué manera entrena.
"Cuando subo las escaleras, me quedo sin aliento”, confesó Usain Bolt en unas declaraciones que provocaron revuelo.
Usain Bolt, considerado el hombre más rápido del mundo, sorprendió al declarar que actualmente se queda sin aliento al subir escaleras.
“Cuando subo las escaleras me quedo sin aliento. Probablemente tendré que empezar a correr de nuevo para recuperar la respiración”, dijo el jamaiquino en una entrevista con The Guardian.
La confesión generó reacciones en redes sociales y medios internacionales, donde muchos se mostraron sorprendidos por el contraste entre su condición actual y su época dorada como atleta.
Además, reveló que sufrió la ruptura del tendón de Aquiles hace poco más de un año, lo que limitó su movilidad durante varios meses.
Más allá del aspecto físico, el múltiple campeón olímpico aseguró que lleva una vida tranquila, centrada en su familia y hobbies como armar figuras de Lego, ver películas y series. “Ya no me exijo como antes. Estoy disfrutando esta etapa de otra manera”, afirmó.
Bolt ostenta hasta hoy los récords mundiales en los 100 metros planos (9.58 segundos), 200 metros (19.19) y el relevo 4×100 metros (36.84), marcas que lo mantienen como una leyenda del atletismo moderno.