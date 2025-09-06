Qué fue de 'Tyson' Núñez tras el retiro: su vida, sus lágrimas, a qué se dedica y ¿política?

También recuerda a su padre y a lo que se quería dedicar. "Yo hubiera dicho en su momento que no quería jugar fútbol, más bien yo quería estudiar medicina porque mi papá decía que quería un doctor en la familia y ese doctor iba a ser yo. Mi padre muere cuando yo tenía 9 o 10 años, él fallece después del Mundial del 82, eso no quiere decir que no extraño al viejo, las palabras de él fueron palabras de Dios, las puso en la boca de él y calaron en mi vida".