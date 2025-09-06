Qué fue de 'Tyson' Núñez tras el retiro: su vida, sus lágrimas, a qué se dedica y ¿política?

Milton 'Tyson' Núñez dejó el fútbol a los 47 años tras una larga carrera, pero su vida sigue ligada al deporte que más feliz lo ha hecho. ¿Por qué su llanto? ¿a qué se dedica ahora la leyenda hondureña?
'Tyson' Núñez fue un trotamundo al fichar por equipos de Uruguay, Brasil, Grecia, Guatemala, Inglaterra y México. Su debut futbolístico fue con el Deportes Progreseño de la Liga Nacional en 1993.
En la Selección de Honduras dejó grandes momentos, como su doblete a Estados Unidos en 2001 y también es recordado por anotarle un gol de chilena a Panamá en el año 2000, durante las eliminatorias mundialistas.
"Oficialmente me retiré hace cinco años jugando con el Victoria con 47 años, después de pandemia. Ya disfruté el fútbol y lo sigo disfrutando, más ahora que estoy en Veteranos donde el fútbol es más lento, pero al final después del fútbol sigue el fútbol, eso erradicarlo de raíz es imposible", dice muy contento el exjugador en declaraciones al programa 'Más Allá De Los 90'.
Tras el retiro del fútbol del legendario el exjugador Milton Tyson Núñez su vida gira alrededor de su familia, de las playas de arena blanca y el campo de fútbol de la pintoresca comunidad garífuna de Sambo Creek, ubicada a 15 minutos de La Ceiba.
A sus 52 años, 'Tyson' se mantiene bien fiscamente ya que todas las tardes sale a trotar. Las personas que lo ven se sorprenden por la física que aun conserva.
"Después del retiro me puse a trabajar con niños de la comunidad en Sambo Creek, soy nacido y criado en Sambo Creek. Dios me bendijo con este deporte y luego yo me dediqué a los chicos de la comunidad sin ningún tipo de costo, luego vino la propuesta de Condepor, me uní al proyecto para poder trabajar con los chicos de una manera diferente", revela 'Tyson' Núñez.
'Tyson' Núñez ahora trabaja para Condepor. "El rol mio en Condepor es como subcoordinador de deportes a nivel regional, de la zona norte, y creo que es una labor social definitivamente y que también te ayuda para que interactúes de cerca con los niños y con las personas en si, más de los barrios marginales de la ciudad".
Durante la entrevista con el periodista Omar Gutiérrez de 'Más Allá De Los 90', 'Tyson' Núñez rompió a llorar al recordar cómo ha sido su vida. "No es uno, es Dios quien te pone en los lugares, yo siempre he sido claro de que Dios hace todo", dijo con la voz cortada y entre lágrimas.
Su llanto tiene un motivo "porque ni siquiera yo pensaba que iba a llegar lejos, tampoco pensaba que iba a tener el éxito que tuve, todo es gracias a Dios". "Es Dios, por Dios tengo una familia, crecimos como familia, mi vida ha sido una bendición a nivel futbolística y familiar, pasé cuestiones duras con mi madre y mis hermanos", recuerda.
Su voz se quiebra al recordar los duros momentos de su infancia. "Pasamos muchas cosas, nosotros que venimos desde abajo vivimos cuestiones precarias y fue Dios quien nos levantó, Dios te pone en un lugar donde realmente te quiere tener".
También recuerda a su padre y a lo que se quería dedicar. "Yo hubiera dicho en su momento que no quería jugar fútbol, más bien yo quería estudiar medicina porque mi papá decía que quería un doctor en la familia y ese doctor iba a ser yo. Mi padre muere cuando yo tenía 9 o 10 años, él fallece después del Mundial del 82, eso no quiere decir que no extraño al viejo, las palabras de él fueron palabras de Dios, las puso en la boca de él y calaron en mi vida".
En el 2000 el delantero Milton 'Tyson' Núñez fue fichado por el Sunderland de Inglaterra, convirtiéndose así en el primer hondureño en Premier League. Pero su aventura no fue lo que esperaba.
'Tyson' Núñez ha estudiado para ser entrenador. "Saqué la licencia D y C junto con Jerry y Milton Palacios, estuvimos varios".
"Tuve la oportunidad de dirigir el colegio de Sambo Creek, llegamos a San Salvador a jugar los Juegos de Codecader a nivel centroamericano y nos trajimos el tercer lugar. Yo estaba dirigiendo la U16", confesó Núñez.
'Tyson' Núñez asegura que "uno no se puede tirar al sedentarismo después del retiro, te trae enfermedades, te trae depresión y un montón de cosas, pero gracias a Dios siempre he sido una persona jovial, siempre alegre"
El exseleccionado nacional es admirado por niños de todas las edades. Es un ídolo en el fútbol catracho.
'Tyson' Núñez es de los exfutbolitas que decidió invertir en negocios tras su retiro. Pero asegura que no le hace falta nada. "La paso bien con lo que pude ganar en esta carrera. Estoy muy tranquilo. Lo más importante es la convivencia familiar, esto me ha dejado el fútbol, muchos amigos”, puntualizó en una entrevista a Diario La Prensa en 2023.
'Tyson' Núñez probó suerte en la política al aspirar a ser diputado al Congreso Nacional por el Partido Nacional en las elecciones de 2021; sin embargo no le fue bien y se quedó en el proceso interno.
'Tyson' Núñez ahora seguirá en la política. La candidata a la Alcaldía de La Ceiba por el Partido Libertad y Refundación (Libre), la Licenciada Alba Zepeda, anunció hace unos días la integración del exfutbolista hondureño a su planilla municipal y asumirá el cargo de cuarto regidor.
La aspirante destacó que para ella es de gran importancia contar con un representante de la comunidad garífuna dentro de este proyecto político, ya que simboliza inclusión y fortalecimiento de la diversidad cultural en la toma de decisiones municipales.