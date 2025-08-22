  1. Inicio
Tiktokers Honduras vs El Salvador: Pomponeras hondureñas se robaron el show

Las chicas montaron un espéctaculo en el estadio Morazán de San Pedro Sula.

1 de 12

Las pomponeras se robaron el show en el partido entre tiktokers de Honduras y El Salvador realizado la noche de este viernes en el estadio Morazán.
2 de 12

Previo al pitazo inicial, las pomponeras hondureñas hicieron su show en el engramillado del estadio Morazán de San Pedro Sula.
3 de 12

Encabezados por Betanco, las pomponeras montaron su espéctaculo en el estadio Morazán.
4 de 12

Las bellas pomponeras deleitaron a los miles de aficionados que estuvieron en el estadio Morazán de San Pedro Sula.
5 de 12

Un total de 12 creadoras de contenidos montaron su fiesta previo al inicio del partido.
6 de 12

Momento donde pisaban el césped del estadio Morazán las pomponeras hondureñas.

7 de 12

Las pomponeras lucieron su cuerpazo y se robaron las miradas de los espectadores .

8 de 12

Betanco lideró el grupo de pomponeras hondureñas previo al inicio del partido.

9 de 12

Los tiktokers de El Salvador se pararon y vieron a detalle el show de las pomponeras hondureñas.

10 de 12

El show de las pomponeras duró unos 10 minutos.
11 de 12

Momento de la salida de las pomponeras hondureñas del césped del estadio Morazán.
12 de 12

El estadio Morazán lució completamente abarrotado por el duelo entre tiktokers de Honduras y El Salvador.
