TikTokers El Salvador-Honduras: Supremo no cumplió promesa a Milagro Flores, bronca y Rambo

La promesa que Supremo no le pudo cumplir a Milagro Flores, el zafarrancho, Rambo presente y furor por juego de TikTokers de El Salvador vs Honduras.

El juego entre los TikTokers de Honduras y El Salvador causó revuelo. Aquí te mostramos algunas de las imágenes de la derrota 3-2 de los catrachos. ¿Qué pasó con Shin?
Desde su anuncio oficial, en las redes ya se esperaba el duelo entre los creadores de contenido centroamericanos.

 Foto: @soyelrickysv
Pero que flow. El 'Loco de la Selva' dirigió a los catrachos en el encuentro ante El Salvador.

 Foto: @plusticketsv
Las bellas catrachas adornaron en la previa del juego en el Estadio Las Delicias.
Estos fueron los creadores de contenido de ambos países que se unieron para este emocionante partido.
El 11 titular de Honduras: La More, Loncho, Brayan, Chaval, Osvaldo; Rafiña, Shin Fujiyama, Caracolito, MR JC, Supremo y Davis Flow

 Foto: @plusticketsv
Y fueron los catrachos los que dieron el primer golpe. Lo hicieron con un golazo de Davis Flow al minuto 4.
Recibió de pecho y le pegó de primera para mandarla a guardar al fondo de la red.
Minutos más tardes, Shin Fujiyama, quien se encarga de construir escuelas en Honduras, recibió un golpe muy fuerte por parte de la Moysito. El japonés-hondureño salió volando tras el gran empujón de Moysito.

Supremo y todos los jugadores de Honduras fueron a reclamarle al árbitro, quien perdonó a la moysito.
Asimismo, Lucho Palmado recibió una falta dentro del área, pero el árbitro central no quiso sancionarla como penal.
Los hondureños fueron a reclamarle al línea e incluso pidieron el VAR para revisar la jugada, pero esto no se dio y el partido siguió.
Antes del descanso, los salvadoreños dieron el segundo golpe tras anotación de Ricky al 43 y festejó bailando punta.
Mientras se festejaba el gol de El Salvador se armó la bronca entre las bancas de ambos equipos,
Supremo y El Pato fueron protagonistas en el zafarrancho antes del descanso en el Estadio de Las Delicias.
A mitad de tiempo se disfrutó de un show con banda y hermosas palillnas.
Ya en el segundo tiempo, Honduras tuvo que hacer reajustes en el equipo y fue en ese momento en el que Julio César Rambo de León entró al terreno de juego.
Y mientras se disputaba el partido, Milagro Flores decía en sus redes sociales que no podía verlo porque estaba en compromisos laborales
Y mientras se disputaba el partido, Milagro Flores decía en sus redes sociales que no podía verlo porque estaba en compromisos laborales
En el segundo tiempo bajaron el ritmo, pero el combinado local encontró el tercer gol, nuevamente en los pies del 'Payasito' Osorio tras superar en defensa a Falcony.
Los ánimos se calentaron con una bronca después del tanto, pero pasado los minutos, se reanudaron las acciones.
Varios jugadores fueron a seprarar luego del zafarrancho en el Estadio Las Delicias.
Sobre la recta final, los catrachos se acercaron en el marcador. Rambo inició con la jugada en el 98 y en el centro, Supremo encontró el gol de cabeza para el 3-2 final. Al final Supremo decepcionó a Milagro porque no le pudo llevar la victoria que prometió.
"Espero que meta goles, por lo menos unos cinco goles, solo de él, cinco goles espero solo de él y que la selección gane", dijo Milagro Flores en una transmisión.
"Milagro mi amor, quiero que sepas mami que voy a meter siete goles por ti, sos mi inspiración mi amor", prometió Supremo.
Los creadores de contenido de Honduras fueron derrotados en el Estadio Las Delicias, mismo recinto en el que Olimpia venció el pasado miércoles 6 de agosto por 1-3 al Hércules en la Copa Centroamericana 2025.
