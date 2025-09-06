Tiktokers de Brasil meten miedo a Honduras: sorprende la lista; catracha enamoró a uno

Conoce a los creadores de contenido de Brasil que se enfrentan a Honduras este domingo 7 de septiembre.
Los catrachos encaran su segundo partido fuera del país y ahora tendrán enfrente a la poderosa Brasil. Conoce a cada uno de los jugadores que conformarán al equipo brasileño.
Júlio César (@goleirodecapacete) es uno de los creadores de contenido que conforman la Selección de Brasil.. Tiene casi 1 millón de seguidores en Instagram.
Gabriel Braga es uno de los porteros convocados; dentro de su contenido pública videos con retos relacionados al fútbol. Cuenta con más de 17 mil seguidores en Instagram.
Bruno Evangelista (@Futblack_) ha compartido con varias figuras en sus videos y cuenta con mas de 220 mil seguidores. Graba retos e incluso ha salido con varias figuras.
Matheus Gonze es otro de los reconocidos creadores que tendrá la Selección de Brasil. Tiene más de 1 millón de seguidores y realiza retos en sus redes sociales. También tiene videos con varias figuras.
Jhonatan de Castro es otro de los tiktokers: ha jugado de manera semiprofesional en Brasil y ha participado en la Kings League. Hace unos días, el organizador por parte de los brasileños, Juninho, dijo que Neymar era uno de los patrocinadores del equipo.
Filipe Freitas (@elbarbatips) es un influencer deportivo que tiene 180 mil seguidores.
Rafael Vieira (@jukanalha), es un atleta, influencer y jugador de partidos benéficos. Tiene 943 mil seguidores en Instagram,
Guilherme Araujo es otro de los reconocidos creadores que han compartido con Neymar. Cuenta con 485 mil en sus redes sociales.
Otro jugador de los tiktokers de Brasil es Isaac Xavier, quien ha sido jugador en la Kings League y torneos oficiales de fútbol sala.
Eduardo Baptista, es un creador de contenido relacionado a los deportes y tiene más de 600 mil seguidores en Instagram.
Tulinho es otro de los esperados por los seguidores y tiene más de 984 mil seguidores.
Luis Enrique Blanco es otro de los influencer de Brasil parte del equipo, con experiencia en fútbol sala y hasta ha compartido en equipos con Ronaldinho. Tiene millones de seguidores en sus redes sociales.
Juninho Manella es el organizador por parte de los tiktokers de Brasil. Ha jugador en la Kings League de Brasil y en torneos de exhibición en esa nación.
Juninho, tiene una relación con la también creadora de contenido, la catracha Roxana Somoza.
La Selección de Tiktokers de Brasil también cuenta con su "Dembélé".
La lista de la selección de tiktokers de Brasil continúa con Henry Hatakeyama, teniendo mayor experiencia en torneos de fútbol sala en esa nación y campeón en diversos certamenes.
Pablo Lima es otro de los que también cuenta con miles de seguidores y experiencia en torneos de fútbol.
Xurrasco es otro de los confirmados para el evento ante Honduras y tiene millones de seguidores.. La selección de tiktokers tiene jugadores formados en favelas con experiencia en torneos de fútbol 11 y fútbol sala, llevando una gran ventaja ante los hondureños.
El Brasil vs Honduras de tiktokers será este domingo 7 de septiembre a las 3:45 PM, hora de Honduras.
Los convocados de los Tiktokers de Brasil para enfrentarse a Honduras este domingo.