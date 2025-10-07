Esposa de famoso técnico impacta con relato sobre rara enfermedad que sufre el DT: "Nunca se dio cuenta"

Familia del famoso entrenador Patón Bauza ha realizado sorprendente confesión sobre la manera en que está viviendo una rara enfermedad el reconocido estratega.
Edgardo Bauza es uno de los entrenadores más queridos y atraviesa desde 2021 una dura batalla contra la demencia frontotemporal, una enfermedad neurodegenerativa que alteró su vida cotidiana.
Maritza Gallardo, esposa de Bauza y principal vocera de la familia, relató en una extensa entrevista cómo la enfermedad transformó la vida cotidiana del técnico que llevó a San Lorenzo a tocar el cielo con las manos con la consagración en la Copa Libertadores 2014, y la de sus seres queridos, y subrayó la importancia de visibilizar este tipo de enfermedad neurodegenerativa.
Patón Bauza atraviesa esta etapa rodeado del cariño de su familia y del respeto de todo el ambiente futbolístico.
Bauzaatraviesa este proceso acompañado por su familia, liderada por su esposa Maritza Gallardo. En diálogo con EXPRESO, relata cómo han llevado adelante esta batalla fuera del fútbol.
El diagnóstico, en 2021, fue un golpe inesperado. Bauza siempre llevó una vida sana: deportista, disciplinado en la alimentación y sin antecedentes familiares de enfermedades neurológicas.
Sin embargo, pequeños olvidos y cambios de personalidad encendieron las alarmas. Al inicio, la familia pensó que se trataba de estrés, pero tras varios exámenes médicos, llegó la confirmación: demencia frontotemporal.
“Al principio fue un shock. Nunca piensas que una persona tan joven y saludable va a pasar por esto. Con los años uno pasa por distintas fases como cuidador: del desconcierto a la aceptación. Recién ahí entendí que era necesario hablarlo en voz alta”, expresó la esposa del entrenador Bauza.
"Mi esposo Bauza nunca se dio cuenta que estaba enfermo", reveló la pareja del famoso técnico.
La rutina diaria de la familia Bauza se adaptó a las nuevas circunstancias. En el hogar, el acompañamiento constante se volvió fundamental.
Nicolás, hijo menor de la pareja de 11 años, convive a diario con su padre, mientras que los hijos mayores mantienen el contacto desde la distancia.
Aunque Bauza ya no se puede comunicar verbalmente, su esposa destacó su forma de ser: “Siempre está de buen humor. Vive en paz, y eso también nos da paz a nosotros. Lo importante es que recibe nuestro cariño todos los días”, según relató la esposa del estratega.
La familia encontró la serenidad y el afecto cotidiano una forma de sobrellevar la enfermedad, priorizando el bienestar emocional del exentrenador.
Patón Bauza fue entrenador de la selección nacional de Argentina e inclusive en su momento dirigió a la selección de Argentina.
Liga de Quito inauguró el Centro de Alto Rendimiento de Pomasqui “Edgardo Bauza”, un gesto que su familia vivió como una forma de inmortalizar su legado. “Fue muy emocionante. Es como mantener viva su huella en el club”, expresaron sus familiares.
A principios de 2019, el Patón dejó sus funciones como DT de Rosario Central y se desligó completamente del fútbol. Su entorno detectó que tenía extraños síntomas y decidieron someterlo a una serie de estudios.
Demencia temporofrontal, ese es el nombre de la enfermedad que sufre el entrenador Edgardo Bauza.
La enfermedad de Bauza ha generado reflexiones sobre sus posibles causas. Según su hijo, una hipótesis podría estar vinculada a los daños cerebrales derivados de los impactos repetidos durante la carrera deportiva.
Edgardo Bauza cuenta con 67 años de edad.
Edgardo Bauza es uno de los entrenadores más emblemáticos del fútbol sudamericano de los últimos años. En 2008 y 2014 logró llevar a la gloria a Liga de Quito y San Lorenzo al consagrarse campeón de la Copa Libertadores de esos años, mientras que en 2018 llevó a Rosario Central a ganar la Copa Argentina.