Esposa de famoso técnico impacta con relato sobre rara enfermedad que sufre el DT: "Nunca se dio cuenta"

Maritza Gallardo, esposa de Bauza y principal vocera de la familia, relató en una extensa entrevista cómo la enfermedad transformó la vida cotidiana del técnico que llevó a San Lorenzo a tocar el cielo con las manos con la consagración en la Copa Libertadores 2014, y la de sus seres queridos, y subrayó la importancia de visibilizar este tipo de enfermedad neurodegenerativa.