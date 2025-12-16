Khloé Kardashian coquetea con un atractivo maestro de California

Un profesor del condado de Santa Cruz en California se ha vuelto viral por intentar conquistar a Khloé Kardashian (sí, la integrante del clan Kardashian), pero para ser justos, ella fue quien empezó a coquetear primero.
Un video reciente publicado por Jacob Myers-Norys, profesor de biología del condado de Santa Cruz, se ha vuelto viral e incluso ha captado la atención de la estrella de "Keeping Up with the Kardashians".
En una publicación de Instagram, Myers-Norys compartió un video con información sobre él, como el hecho de que tiene ascendencia italiana, que cocina, que entrena varios deportes y que posee una licenciatura y una maestría, y agregó el siguiente mensaje: "En algún lugar del mundo está la mujer que me preguntará qué tal me fue en el colegio". Khloe respondió: "¿Qué tal te fue hoy?".
Myers respondió de forma coqueta: "El mío está genial ahora. ¿Qué tal el tuyo?". Ella respondió escribiendo: "El mío también está genial", junto con el emoji de la carita sonriente con corazones al final.
La publicación se viralizó en internet. Su historia ahora está siendo cubierta por TMZ, y mucha gente se pregunta qué sucederá después. En una publicación posterior, Myers-Norys comenta que sus estudiantes, su ciudad natal e incluso el grupo de chat familiar no le permiten olvidarlo.
Incluso Malika Haqq, amiga cercana de Kardashian, animó a que se concretara la posible relación. "¿No es encantadora?", le preguntó al profesor y entrenador de la escuela secundaria, actuando como celestina para su mejor amiga.
Jacob decidió arriesgarse por completo e invitó a Khloe a la fiesta navideña de su empresa. Incluso preguntó si podría conseguir una invitación a la fiesta navideña de Kris Jenner, añadiendo que estaría en el sur de California durante las vacaciones de invierno y que le encantaría saber cómo le había ido el resto del día.
Khloé todavía no ha respondido, y eso tiene a todos en vilo, esperando con impaciencia que Kardashian dé el siguiente paso. Una persona que espera su respuesta comentó: "Khloe, hazlo por la emoción, cariño". Otra persona suplicó: "¡¡¡Khloe, por favor!!! ¡Es un ángel!". Una tercera persona, que parece conocer su pasado, dijo: "Si alguien merece un buen hombre, esa es Khloe".