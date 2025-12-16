  1. Inicio
Khloé Kardashian coquetea con un atractivo maestro de California

La celebridad se ha vuelto viral tras interactuar con mucho interés con un maestro en Instagram. El apuesto hombre podría colarse en la fiesta de Navidad de las Kardashian.

  • Actualizado: 16 de diciembre de 2025 a las 08:54 -
  • Redacción web
Un profesor del condado de Santa Cruz en California se ha vuelto viral por intentar conquistar a Khloé Kardashian (sí, la integrante del clan Kardashian), pero para ser justos, ella fue quien empezó a coquetear primero.

Un video reciente publicado por Jacob Myers-Norys, profesor de biología del condado de Santa Cruz, se ha vuelto viral e incluso ha captado la atención de la estrella de "Keeping Up with the Kardashians".

En una publicación de Instagram, Myers-Norys compartió un video con información sobre él, como el hecho de que tiene ascendencia italiana, que cocina, que entrena varios deportes y que posee una licenciatura y una maestría, y agregó el siguiente mensaje: "En algún lugar del mundo está la mujer que me preguntará qué tal me fue en el colegio". Khloe respondió: "¿Qué tal te fue hoy?".

Myers respondió de forma coqueta: "El mío está genial ahora. ¿Qué tal el tuyo?". Ella respondió escribiendo: "El mío también está genial", junto con el emoji de la carita sonriente con corazones al final.

La publicación se viralizó en internet. Su historia ahora está siendo cubierta por TMZ, y mucha gente se pregunta qué sucederá después. En una publicación posterior, Myers-Norys comenta que sus estudiantes, su ciudad natal e incluso el grupo de chat familiar no le permiten olvidarlo.

Incluso Malika Haqq, amiga cercana de Kardashian, animó a que se concretara la posible relación. "¿No es encantadora?", le preguntó al profesor y entrenador de la escuela secundaria, actuando como celestina para su mejor amiga.

Jacob decidió arriesgarse por completo e invitó a Khloe a la fiesta navideña de su empresa. Incluso preguntó si podría conseguir una invitación a la fiesta navideña de Kris Jenner, añadiendo que estaría en el sur de California durante las vacaciones de invierno y que le encantaría saber cómo le había ido el resto del día.

Khloé todavía no ha respondido, y eso tiene a todos en vilo, esperando con impaciencia que Kardashian dé el siguiente paso. Una persona que espera su respuesta comentó: "Khloe, hazlo por la emoción, cariño". Otra persona suplicó: "¡¡¡Khloe, por favor!!! ¡Es un ángel!". Una tercera persona, que parece conocer su pasado, dijo: "Si alguien merece un buen hombre, esa es Khloe".

