Tabla goleadores Liga Española: Mbappé sigue imparable en el Pichichi y Vinicius doblete

Así marcha la tabla de goleadores de LaLiga tras nuevo gol de Mbappé y doblete de Vinicius.

1 de 19

Kylian Mbappé anotó un nuevo gol y se escapa en la tabla de goleadores de la Liga Española 2025-2026. Vinicius hizo doblete y se mete en la pelea por el Pichichi.
2 de 19

Lamine Yamal y Fermín López - 2 goles con el Barcelona suman ambos futbolistas en la Liga Española 2025-2026.
3 de 19

Alexander Sorloth - 2 goles suma el delantero noruego del Atlético de Madrid en la Liga Española 2025-2026.
4 de 19

Tajon Buchanan - 3 goles con el Villarreal en la Liga Española 2025-2026. El canadiense los marcó en un solo partido.
5 de 19

Arda Güler - El turco suma 3 goles con el Real Madrid en la Liga Española 2025-2026.
6 de 19

Adrián Liso - El español 3 goles con el Getafe en la Liga Española 2025-2026.
7 de 19

Arnaut Danjuma y Hugo Duro - Los dos delanteros del Valencia suman 3 goles en esta Liga Española 2025-2026.
8 de 19

Pere Milla - El extremo izquierdo español suma 3 goles con el Espanyol en la Liga Española 2025-2026.
9 de 19

Raphinha - El brasileño ha anotado 3 goles con el Barcelona en la Liga Española 2025-2026.
10 de 19

Rafa Mir y André Silva - Los dos delanteros han marcado 3 goles con el Elche en la Liga Española 2025-2026.
11 de 19

Vedat Muriqi - El delantero kosovar suma 4 goles con el Mallorca en la Liga Española 2025-2026.
12 de 19

Iván Romero - El delantero español acumula 4 goles con el Levante en la Liga Española 2025-2026.
13 de 19

Borja Iglesias - El goleador español suma 4 goles con el Celta de Vigo en la Liga Española 2025-2026.
14 de 19

Ferran Torres - El delantero español tiene 4 goles con el Barcelona en la Liga Española 2025-2026.
15 de 19

Robert Lewandowski - El polaco ha marcado 4 goles con el Barcelona en la Liga Española 2025-2026.
16 de 19

Etta Eyong - El camerunés-francés lleva 5 goles con el Levante en la Liga Española 2025-2026.
17 de 19

Vinicius Júnior - El brasileño marcó un doblete contra Villarreal y llegó a 5 goles con el Real Madrid en la Liga Española 2025-2026.
18 de 19

Julián Álvarez - El argentino tiene 6 goles con el Atlético de Madrid en la Liga Española 2025-2026.
19 de 19

Kylian Mbappé - El francés anotó ante Villarreal y llegó a 9 goles con el Real Madrid en la Liga Española 2025-2026. Es el líder de la tabla de goleadores.
