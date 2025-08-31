Supremo recibe sorpresiva noticia de Milagro previo a otro partido de tiktokers

Supremo, capitán de la selección de tiktokers de Honduras, es tendencia en las últimas horas tras una dura noticia que recibió por parte de la presentadora Milagro Flores.
La relación entre la presentadora de TV, Milagro Flores, y el tiktoker Supremo parecía avanzar bien, pero "Mili" le dio una contundente respuesta a su pretendiente. Más detalles a continuación.
En las últimas semanas, Supremo y Milagro Flores han sorprendido a sus seguidores al darse a conocer que han tenido citas, pasan mucho tiempo juntos y que han convivido.
Aunque la propia Milagro Flores ha aseverado que están en etapa de conocerse, sus seguidores han señalado que a ambos se les nota mucho atracción mutua.
Y más allá de las salidas o de los tiktoks "románticos" que han grabado ambos, Milagro Flores estuvo presente en un evento importante para Lester Cardona (Supremo): el partido de tiktokers hondureños y salvadoreños que se jugó el pasado 22 de agosto en San Pedro Sula.
En una transmisión en vivo en la plataforma TikTok, Supremo le preguntó a Milagro si tenía permiso de salir por la noche, como si ya fueran novios.
Fue en ese momento cuando Milagro Flores respondió: "Usted puede hacer lo que quiera, señor. No me tiene que rendir cuentas a mí porque usted y yo no somos nada".
"Usted y yo somos amigos", remató Milagro Flores.
"Ah", fue la reacción de Supremo tras palabras contundentes ofrecidas por la presentadora Milagro Flores.
"Usted no me ha pedido que sea su novia ni nada por el estilo. Nos estamos conociendo y ya", enfatizó Milagro Flores.
Supremo respondió con un breve "está bien", a lo que Milagro Flores interrogó "¿O me equivoco?". Supremo seguía contestando solo con "está bien", por lo que Milagro quiso una respuesta más acertada. "¿Dígame sí o no? (...) no pregunté si está bien".
"Eso dolió pero está bien. Ya me mandaron a la friendzone (zona de amigos)", comentó Supremo. Cuando se disponía a salir del en vivo, Milagro Flores le preguntó qué iba a hacer, por lo que Supremo se excusó afirmando que se iba a ir a dormir.
Supremo se desconectó de la transmisión, quedando Milagro Flores con sus seguidores quiénes tenían la incógnita sobre lo recién ocurrido.
Milagro Flores dejó entrever que se sintió algo decepcionada porque Supremo no ha dado el primer paso en preguntarle si quiere tener un noviazgo formal con él.
"Puede que haya dolido un poco, para mí también, pero es la realidad. Yo sí creo en un amor a la antigua y espero encontrarlo. No pierdo la fe, no pierdo la esperanza de encontrar un amor así", declaró.
No obstante, Milagro resaltó que no puede comenzar actuar como si fuera su pareja sin serlo oficialmente porque sino entonces no se estaría dando a sí misma "su lugar".
A pesar de la respuesta de Milagro Flores, Supremo parece que no renunciará a seguir conociéndola y a enamorarla. En las últimas horas, publicó una serie de fotografía, dedicándole un mensaje a Milagro.
"Encontré a alguien que me apoya en mis locuras y no me juzga. Por eso mientras más y más la conozco, más me interesa", escribió Supremo.
Por otra parte, la selección de tiktokers de Honduras que lidera Supremo se enfrentará el próximo 7 de septiembre a Brasil.