¿Le propuso matrimonio? Supremo a Milagro Flores tras partido: "Ahí está mi futura esposa"

"Esto es una brecha para muchos creadores de contenido, eso quiere decir que con la unión hace la fuerza y él le está abriendo las puertas a muchos jóvenes nuevos que están comenzando, dándole la oportunidad que se den a conocer y que si dejas el orgullo, si dejas las enemistades, los rencores pueden hacer cosas grandes juntos, creo que es un gran ejemplo para los que vienen comenzando. Se vienen cosas grandes", agregó.