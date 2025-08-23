¿Le propuso matrimonio? Supremo a Milagro Flores tras partido: "Ahí está mi futura esposa"

Supremo fue el gran ganador de la noche en el partido de tktokers de Honduras vs El Salvador. El creador de contenido se dejó ver muy cariñoso con Milagro Flores y hasta ya habla de matrimonio.
El tiktoker hondureño organizó el evento que llenó el estadio Morazán en una noche que tuvo de todo. Con el 7 en la espalda, Supremo fue el gran protagonista del partido.
Supremo abrió el marcador con un gol de penal y explotó el Morazán. El influencer corrió a celebrar el tanto con una sola misión.
Supremo corrió hasta la orilla del campo para festejar su gol con Milagro Flores, con quien se está conociendo, según las palabras de la presentadora de TV.
Lo cierto es que la relación sentimental entre Supremo y Milagro Flores va viento en popa, así lo dejaron ver en el duelo de tiktokers que Honduras le ganó a El Salvador por 2-1.
"Un besito", le decían a Milagro Flores para que le diera a Supremo, pero ella se mostró muy tímida.
Supremo sí le dio varios besos en la mejía a la presentadora de televisión.
Supremo salió de cambio y se sentó en el suelo junto a Milagro Flores. Sus rostros lo dicen todo.
¡La pareja del momento! Supremo le hizo el trencito a Milagro Flores y ella no paraba de reirse.
Tras el final del partido, Supremo lanzó hasta la mirada de muchos: "Ahí está mi futura esposa", señalando a Milagro Flores y la presentadora se acercó a abrazarlo.
Milagro Flores fue consultada por esas palabras de Supremo que ya piensa en matrimonio. "El tiempo lo dirá todo, que influya lo que tenga que influir como dice él. Vamos a ver que pasa, lo dejo todo en manos de Dios", dijo la presentadora.
Cuando le preguntaron a Milagros Flores por las palabras de Supremo de llamarla "futura esposa", la comunicadora soltó una gran carcajada.
"Feliz y orgullosa de él, se lo dije muchas veces. Jamás nos imaginamos que esto iba a ser tan grande, pero Dios sabe por que pasan las cosas, es apenas el comienzo creo yo y a veces la gente no percibe lo grande de las cosas que Supremo está haciendo", halagó Milagros a su novio.
"Esto es una brecha para muchos creadores de contenido, eso quiere decir que con la unión hace la fuerza y él le está abriendo las puertas a muchos jóvenes nuevos que están comenzando, dándole la oportunidad que se den a conocer y que si dejas el orgullo, si dejas las enemistades, los rencores pueden hacer cosas grandes juntos, creo que es un gran ejemplo para los que vienen comenzando. Se vienen cosas grandes", agregó.
Supremo también habló tras el partido y dejó un mensaje para los hondureños. "Apoyemos el fútbol y que cuando vengan al estadio no hagan tanto relajo".
Supremo contó con el apoyo de su familia en el partido de tiktokers. Así fue el tremendo abrazo que se dio con su madre. También se encontraban su hermana y una tía.
En la previa del partido, Supremo dijo que la iba a proponer matrimonio a Milagro Flores, pero esto no sucedió.
Supremo estaba muy emocionado al momento de anotar el 1-0 y cumplió, hasta cierto punto, con buscar a Milagro Flores para celebrar, pero no le propuso matrimonio.