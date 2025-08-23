Shin Fujiyama da la cara y pide perdón a salvadoreños por mala actitud de algunos hondureños

Shin Fujiyama, el influencer japonés radicado en Honduras, fue parte del partido de Tiktokers de Honduras vs El Salvador y tras el juego salió a pedir disculpas contra los salvadoreños por el lanzamiento de objetos de la afición catracha.
Shin Fujiyama fue uno de los jugadores más aplaudidos durante el partido en el estadio Morazán. Así fue su llegada con el equipo de tiktokers catrachos.
El famoso tiktoker, dedicado a recaudar fondos para la contrucción de escuelas en los lugares más vulnerables de Honduras, se ganó el cariño de los aficionados hondureños.
Después del partido, el japonés más hondureño pidió perdón a los hermanos salvadoreños por la mala actitud de algunos aficionados catrachos.
Como un hondureño más, así entonó Shin Fujiyama el himno nacional de Honduras.
El japonés disfrutó del triunfo de la selección de Tiktokers de Honduras ante El Salvador.
Shin Fujiyama jugó con el número 1000 en su espalda, que representa el número de escuelas que sueña con construir en Honduras.
"Lo siento si esperaban más de mí, pero si de algo pueden estar seguros, es que lo dimos todo en esa cancha", escribió Shin en sus redes sociales tras el partido.
"Mi gente, logramos el resultado, pero no estoy cien por ciento contento porque por varios momentos el partido se descontroló totalmente, la gente empezó a tirar cosas a nuestros hermanos salvadoreños y vimos lesionados", mencionó Shin Fujiyama.
El filántropo japonés se refirió al relajo que se armó cuando aficionados hondureños tiraron objetos a los salvadoreños. Una lata de refresco impactó en la cabeza del capitán de El Salvador, Ricky.
"Que pena, que vergüenza, yo sé que somos mejores que eso, esperamos que eso nunca vuelva a pasar. Lo siento mucho hermanos de El Salvador, ustedes jugaron excelente, nos trataron muy bien en El Salvador, así que discúlpenos", agregó un avergonzado Shin.
Incluso, Shin Fujiyama rompió a llorar por los incidentes en la cancha. El japonés se mostró afectado por la mala actitud de algunos aficionados hondureños contra los salvadoreños.
Shin Fujiyama también tuvo palabras de halagos con el tiktoker salvadoreño Moycito, con quien tuvo un duelo en la cancha.
"Mis respetos, Moycito. Quise ganarle en la banda derecha en dos partidos pero no lo logré. Te damos la victoria en nuestro duelo en la cancha. Sé que tuvimos roces en el partido anterior pero eso ya queda atrás, te aprecio y espero verte de nuevo", fueron las palabras del japonés. Un caballero.
Shin Fujiyama se emocionó cuando la selección de tiktokers de Honduras anotó su segundo gol en el segundo tiempo.
El japonés celebró por todo lo alto el triunfo de Honduras y así besó el escudo de la selección. Es un hondureño más, no hay dudas.