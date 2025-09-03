  1. Inicio
Así se preparan los TikTokers de Honduras antes de viajar a Brasil

La selección hondureña de tiktokers continúa con sus entrenamientos de cara al esperado enfrentamiento internacional ante su similar de Brasil.

  • 03 de septiembre de 2025 a las 10:22 -
  • Marcos Roque
La Selección de Tiktokers de Honduras continúa su preparación con entusiasmo, afinando cada detalle antes de su próximo compromiso internacional.

 Fotos: Mauricio Ayala.
Esta vez, los creadores de contenido catrachos dejarán el país para enfrentarse a nada más y nada menos que la Selección de Tiktokers de Brasil, una potencia en el fútbol y en las redes.
El esperado duelo promete espectáculo, emoción y muchas risas entre las figuras más virales de ambos países.
Antes de emprender el viaje, el equipo hondureño realizó intensos entrenamientos que incluyeron partidos amistosos y ejercicios tácticos.
Se confirmó que el equipo partirá rumbo a tierras brasileñas el próximo jueves 4 de septiembre.
El popular tiktoker Caracolito fue captado por el lente de La Prensa, demostrando carisma y compromiso durante las prácticas.
El "Richard Ríos hondureño" no pasó desapercibido y dejó claro por qué es uno de los más destacados en este proyecto.
​​El reconocido entrenador Primi Maradiaga estuvo presente en el entrenamiento, analizando el rendimiento de cada influencer en el campo.
Osvaldo, quien ha mostrado un notable crecimiento desde su debut, también formó parte de las sesiones de preparación.
David Flow brilló con su estilo característico, dejando destellos de talento durante los entrenamientos.
Supremo fue protagonista de un momento dramático tras ser derribado, escena que fue inmortalizada por nuestras cámaras.
Las charlas tácticas no faltaron. Supremo fue visto dialogando activamente antes y durante la práctica.
Incluso se le vio dando indicaciones dentro del terreno de juego, asumiendo un rol de liderazgo en el grupo.
Barbarito también fue captado por el lente, sorprendiendo con un nuevo look inspirado en el joven crack Lamine Yamal.
¡Invente, Supremo, invente! Su pisada de balón fue captada por el lente de La Prensa.
Así se vivió la jornada de preparación de la "H Tiktokers", que se alista para representar al país con orgullo en Brasil.
Cabe destacar que la Selección de Tiktokers también tendrá la oportunidad de enfrentar a Brasil en territorio hondureño, en un segundo duelo que promete aún más emociones.
