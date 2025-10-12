¿Qué pasó con Ramón Núñez? La vida del exjugador de Honduras dio un giro

Conoce lo que ha sido de la nueva vida de Ramón Núñez, destacado exjugador hondureño que brilló en la Selección de Honduras y diversos equipos nacionales e internacionales.
Ramón Núñez es recordado por muchos hondureños por sus grandes actuaciones con la camiseta de la Selección Nacional de Honduras.
Ramón Núñez fue uno de los futbolistas de mejor rendimiento con Honduras rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010, siendo uno de los pilares del equipo de Reinaldo Rueda. Tras la participación en la justa mundialista, la carrera del talentoso volante tomó un sorprendente giro que lo llevó a retirarse a una edad temprana.
Ramón Núñez se dio a conocer en la MLS con el FC Dallas, franquicia en la que logró consolidarse como titular y abrirse paso para poder llegar a formar parte de la Selección de Honduras.
La carrera de Ramón comenzó a despegar luego de que en el 2008 firmara por el Olimpia, equipo en donde dejó grandes actuaciones y fue campeón del Torneo Clausura de ese año. Tras sus grandes actuaciones con el León y una sólida trayectoria en selecciones menores, Núñez tuvo su gran oportunidad al recibir el llamado de Reinaldo Rueda.
El nombre de Ramón Núñez quedó grabado en la afición hondureña luego de que se convirtiera en el héroe de la Bicolor en el triunfo 2-1 sobre Canadá en Montreal al convertir los dos goles. Desde ese momento “El Principito” fue uno de los inamovibles en la convocatoria.
Ramón Núñez fue uno de los 23 futbolistas que formó parte de la lista final en el Mundial de Sudáfrica 2010. El volante dejó algunas muestras de su talento. Tras la justa mundialista, Ramón tuvo algunos llamados a la Selección, pero su rendimiento no fue similar que en el proceso rumbo a Sudáfrica.
De forma sorprendente, Ramón Núñez le puso punto final a su carrera futbolística con 31 años de edad. La decisión causó mucha sorpresa entre los aficionados hondureños.
Tras su retiro, Ramón Núñez se ha asentado en Estados Unidos, país en donde ha desempeñado nuevas facetas más allá del fútbol.
Tras retirarse del fútbol, Ramón Núñez inició sus estudios universitarios en marketing y negocios en Estados Unidos, los cuales finalmente pudo concluir.
Ramón Núñez se quedó a vivir en Estados Unidos.
Ramón Núñez labora en un negocio con su papá de compra y venta de equipo pesado, camiones de carga, volquetas.
Ramón Núñez comparte en sus redes sociales su actualidad.
Asimismo, el exjugador hondureño ha pasado de la cancha a las cámaras al ser invitado por televisoras como Bein Sports para comentar partidos de la Selección de Honduras.
Esquiar es uno de los pasatiempos favoritos de Ramón Núñez en Estados Unidos.
El karate es otro de los deportes que en ocasiones practica el destacado exjugador hondureño.
"Fueron varias cosas que sucedieron, la primera fue las opciones que me salieron en ese momento eran afuera de Estados Unidos y en ese entonces mi hija iba entrando a la escuela y yo siempre quise que ella hiciera la escuela aquí y por esas situaciones de viajar lejos, no me parecía y en ese momento estuve tranquilo con la decisión de retirarme y no me arrepiento”, señaló en su momento al hablar de su retiro en charla con Fútbol Digital.
Ramón Núñez actualmente vive junto a su familia en Estados Unidos. El exjugador está alejado de las canchas pero aún no se olvida de la pasión por el fútbol.
rfnunez10 es la cuenta de Instagram oficial de Ramón Núñez en donde cuenta con más de 3 mil seguidores.
Ramón Núñez es un exfutbolista que lo jugó todo a nivel de selecciones en Honduras, pero que producto de su repentina desaparición se ha hecho extrañar, sin embargo sus jugadas, sus goles y su magia sigue presente en la afición catracha.