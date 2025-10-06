Selección Honduras: Problema en el Morazán, invasión y preocupación por jugador

La selección de Honduras realizó su primer entrenamiento en el estadio Morazán de cara a la batalla ante Costa Rica por las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.
Las frutas no pueden faltar en el menú de los seleccionados de Honduras.
Reinaldo Rueda al momento de bajar del autobús para el entrenamiento de la selección de Honduras en el estadio Morazán de San Pedro Sula.
Antony Choco Lozano es uno de los referentes de la selección de Honduras y la esperanza de gol de la H para el duelo ante Costa Rica.
Los encargados de los portones del Morazán dejaron afuera a todos los periodistas que fueron a cubrir la llegada de la H. Todos tuvieron que aguantar durante 30 minutos la fuerte tormenta que cayó en San Pedro Sula. Inclusive los ticos que ya están en Honduras tuvieron que soportar dicho acontecimiento.
La H también sufrió el mismo problema que los periodistas solo que fue en menos tiempo. Los portones del estadio Morazán estaban cerrados, aunque al final todo se pudo resolver.
La selección de Honduras entrenó por primera vez en el estadio Morazán, escenario de la batalla de este jueves 9 de octubre ante Costa Rica.
Antes de comenzar el entrenamiento, se realizó una oración en la selección nacional de Honduras.
Edrick Menjívar es el portero titular de la escuadra hondureña.
Alexy Vega junto a Luis Palma en el inicio de la práctica de la selección de Honduras en el estadio Morazán.
Los jugadores Kervin Arriaga, Joseph Rosales y Andy Najar entrenaron por separado ya que fueron de los últimos en llegar al territorio hondureño.
Jorge Benguché en el rondo que hicieron los seleccionados de Honduras.
Luis Palma lució concentrado en la práctica realizada en el estadio Morazán de San Pedro Sula.
Reinaldo Rueda junto a sus asistentes ya pulen la fórmula para intentar derribar a los ticos.
Preocupación: Kervin Arriaga lució con un vendaje en su rodilla, cabe señalar que el jugador del Levante estuvo en su momento fuera de las canchas por lesión.
Kervin Arriaga está de regreso en la H y se espera que pueda ver acción ante Costa Rica.
La selección de Honduras se prepara para el juego eliminatorio de la Concacaf ante Costa Rica que se desarrollará este jueves 9 de octubre desde las 8 de la noche en el estadio Morazán de la ciudad de San Pedro Sula.