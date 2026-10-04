Con cinco cambios: el explosivo 11 de Honduras para vencer a Jamaica

La H volvería al mismo 11 que venció a Jamaica en la jornada 2 por lo que el entrenador Español movería sus piezas en el 11 inicial.
El entrenador español José Molina está bajo presión tras la derrota contra Martinica por lo que haría varios cambios en el 11 inicial de la H.
Edrick Menjívar - Inamovible de su puesto, cuenta con toda la confianza de Reinaldo Rueda. Luis Ortíz seguirá esperando su oportunidad en la Bicolor.
Joseph Rosales - Otro que no se mueve de su puesto. Su rendimiento fue muy bueno y ha jugado los tres para la Bicolor siempre es una garantía tenerlo en la banda izquierda.
Cristopher Búho Meléndez - Destacado en el partido ante Surinam, fue importante en los dos goles que marcó Honduras en ese encuentro y también tuvo una muy buena actuación en el triunfo ante Jamaica y contra Martinica si cometió varios errores pero será titular.
Giancarlo Sacaza - El defensor del Motagua fue titular en los últimos dos partidos y dejó buenas sensaciones en su primera titularidad por lo que podría repetir hoy contra Jamaica.
Luis Vega sería otra vez titular en lugar de Denil Maldonado que todavía sigue lesionado y no podrá jugar este día.
Deiby Flores: ha venido mostrando su mejor versión y mandaría una vez más a Kervin Arriaga que ante Jamaica en Kingston y Martinica fue suplente.
Jonathan Rubio - El futbolista del Petro de Luanda de Angola ha dejado buenas sensaciones en sus últimas dos apariciones con la Bicolor, por lo que apunta nuevamente a la titularidad ante Jamaica.
Alejandro Reyes: descansó ante Martinica y volvería al 11 titular de Molina por Edwin Rodríguez.
Bryan Róchez: jugaría solo en punta y quiere volver a festejar así como lo hizo ante Surinam en la primera jornada.
Luis Palma: el "Bicho" ya tiene que ser importante, la gente se lo exige y arrancaría desde el 11 titular de nuevo en el estadio Nacional Chelato Uclés.
Dereck Moncada: es la gran esperanza del ataque de la Bicolor, el jugador del Lugano es uno de los que más entrega demuestra.
CAMBIOS: Edwin Rodríguez no está en su mejor versión, pero entrando desde el banquillo puede darle aire fresco a la Bicolor.
CAMBIOS: Jorge Álvarez, es otra de las opciones que Molina tendrá en el banquillo.
David Ruiz es otra de las opciones en el banco de suplentes de la H contra Jamaica, todavía no ha sumado minutos
BAJA: Denil Maldonado no podrá jugar con Honduras ante Jamaica. El capitán de la Bicolor sufrió una molestia en la rodilla derecha durante el partido contra Jamaica y, aunque terminó el encuentro, José Francisco Molina decidió no arriesgarlo para este último partido.